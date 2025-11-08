Primavera 1, la classifica: i granata non si schiodano dalla zona playout

Il Torino non trova il bottino pieno contro il Monza e resta inchiodato in zona playout. I granata prima della gara occupavano il diciassettesimo posto, il primo dei due che condannano ai playout, a quota 7 punti. Ora la squadra di Baldini, dopo lo 0-0 contro i brianzoli, fa un passetto raggiungendo quota 8 punti ma è uno step che non basta per il sorpasso temporaneo al Frosinone, che resta davanti di una lunghezza in attesa di disputare la gara con la Fiorentina. Il Monza era nono e resta tale con un bottino di 16 punti.