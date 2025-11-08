Toro News
Primavera 1, la classifica: i granata non si schiodano dalla zona playout

Come si posiziona il Torino in classifica al termine dell'undicesimo turno di campionato
Il Torino non trova il bottino pieno contro il Monza e resta inchiodato in zona playout. I granata prima della gara occupavano il diciassettesimo posto, il primo dei due che condannano ai playout, a quota 7 punti. Ora la squadra di Baldini, dopo lo 0-0 contro i brianzoli, fa un passetto raggiungendo quota 8 punti ma è uno step che non basta per il sorpasso temporaneo al Frosinone, che resta davanti di una lunghezza in attesa di disputare la gara con la Fiorentina. Il Monza era nono e resta tale con un bottino di 16 punti.

Primavera 1, la classifica

Primavera 1, i risultati e il programma dell'undicesima giornata

Torino-Monza 0-0

Milan-Juventus 1-2

Cagliari-Bologna 0-1

Sassuolo 2-1

Parma-Cesena 2-1

Cremonese-Genoa, sabat0 8 novembre, ore 15.00

Atalanta-Napoli, domenica 9 novembre, ore 11.00

Verona-Lecce, domenica 9 novembre, ore 11.00

Roma-Inter, domenica 9 novembre, ore 13.00

Frosinone-Fiorentina, domenica 9 novembre, ore 15.00

 

