Primavera 1, la classifica: il Torino esce dalla zona playout

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Torino e Cagliari
Eugenio Gammarino
Il Torino Primavera esce dalla zona playout. La terza vittoria consecutiva, ottenuta tra le mura amiche contro il Cagliari con il risultato di 3-1, fa sì che il gruppo allenato da Francesco Baldini riesca ad uscire dalla zona playout. Da ottobre i granata erano invischiati nelle posizioni della zona rossa, ora ne sono usciti. Il Sassuolo, il Napoli perde, il Torino si porta a 32 punti in sedicesima posizione agganciando la quindicesima del Sassuolo (virtualmente avanti avendo vinto lo scontro diretto d'andata) e lasciando i partenopei in zona playout. Invece, il Cagliari rimane fermo al penultimo posto a 25 punti in classifica.

La classifica aggiornata

Il programma di giornata

Monza-Napoli 3-0

Genoa-Verona 1-1

Sassuolo-Juventus 2-1

Lazio-Lecce 0-3

Frosinone-Roma 0-2

Torino-Cagliari 3-1

Parma-Inter oggi alle 16

Fiorentina-Bologna oggi alle 18

Atalanta-Cesena domani alle 14

Milan-Cremonese domani alle 14

