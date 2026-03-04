Il Torino Primavera esce dalla zona playout. La terza vittoria consecutiva, ottenuta tra le mura amiche contro il Cagliari con il risultato di 3-1, fa sì che il gruppo allenato da Francesco Baldini riesca ad uscire dalla zona playout. Da ottobre i granata erano invischiati nelle posizioni della zona rossa, ora ne sono usciti. Il Sassuolo, il Napoli perde, il Torino si porta a 32 punti in sedicesima posizione agganciando la quindicesima del Sassuolo (virtualmente avanti avendo vinto lo scontro diretto d'andata) e lasciando i partenopei in zona playout. Invece, il Cagliari rimane fermo al penultimo posto a 25 punti in classifica.
Primavera 1, la classifica: il Torino esce dalla zona playout
La classifica aggiornata
Il programma di giornata—
Monza-Napoli 3-0
Genoa-Verona 1-1
Sassuolo-Juventus 2-1
Lazio-Lecce 0-3
Frosinone-Roma 0-2
Torino-Cagliari 3-1
Parma-Inter oggi alle 16
Fiorentina-Bologna oggi alle 18
Atalanta-Cesena domani alle 14
Milan-Cremonese domani alle 14
