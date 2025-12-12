Il Torino nn conferma appieno le sensazioni positive viste contro la Juventus nel precedente turno contro la Juventus. I granata pareggiano per 3-3 contro il Genoa e non pongono fine ad un digiuno di vittorie che durava addirittura dal 5 ottobre contro il Cagliari. Olinga e la doppietta di Gabellini danno speranza al Torino, ma le reti di Romano, Spicuglia e Mendolia riequilibrano la sfida. Nella prossima gara i granata non avranno Zaia, espulso. Pareggio che non aiuta nessuno, perché i granata restano nella penultima posizione.
tor giovanili news primavera Primavera 1, la classifica: il Torino resta al penultimo posto
PRIMAVERA
Primavera 1, la classifica: il Torino resta al penultimo posto
Come cambia la classifica del Primavera 1
Il programma—
Parma - Monza 2-1
Bologna - Milan 1-1
Torino - Genoa 3-3
Roma - Lazo (venerdì 12 dicembre, ore 18)
Frosinone - Lecce (sabato 13 dicembre, ore 11)
Inter - Cagliari (sabato 13 dicembre, ore 13)
Atalanta - Cremonese (sabato 13 dicembre, ore 15)
Hellas Verona - Juventus (domenica 14 dicembre, ore 10.45)
Sassuolo - Napoli (domenica 14 dicembre, ore 11)
Fiorentina - Cesena (domenica 14 dicembre, ore 13)
Classifica
© RIPRODUZIONE RISERVATA