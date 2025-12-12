Primavera 1, la classifica: il Torino resta al penultimo posto

Il Torino nn conferma appieno le sensazioni positive viste contro la Juventus nel precedente turno contro la Juventus. I granata pareggiano per 3-3 contro il Genoa e non pongono fine ad un digiuno di vittorie che durava addirittura dal 5 ottobre contro il Cagliari. Olinga e la doppietta di Gabellini danno speranza al Torino, ma le reti di Romano, Spicuglia e Mendolia riequilibrano la sfida. Nella prossima gara i granata non avranno Zaia, espulso. Pareggio che non aiuta nessuno, perché i granata restano nella penultima posizione.