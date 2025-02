Primavera 1, la classifica: il Torino si porta al nono posto

Spazio alla ventitreesima giornata del campionato Primavera 1.Ottima vittoria del Torino Primavera di Tufano, che batte per 3-0 l'Inter grazie ad una prestazione collettiva molto buona. Il risultato positiva riporta ai tre punti i granata, ma soprattutto rilancia la squadra in classifica. Passo in avanti perché con la vittoria maturata ad Orbassano il Torino vola momentaneamente al nono posto in classifica, a pari merito con il Genoa. I granata però hanno il discorso degli scontri diretti a proprio favore nei confronti dei liguri.