tor giovanili news primavera Primavera 1, la classifica: il Torino sprofonda in zona retrocessione

primavera

Primavera 1, la classifica: il Torino sprofonda in zona retrocessione

Primavera 1, la classifica: il Torino sprofonda in zona retrocessione - immagine 1
Come si posiziona il Torino in classifica al termine del dodicesimo turno di campionato
Eugenio Gammarino

Il Torino Primavera perde contro l'Inter per 3-1 e la classifica diventa sempre più buia. I granata, diciottesimi prima della sfida del Konami Sport Center di Milano, scivolano anche dalla zona playout dopo la sconfitta incassata per mano nerazzurra. Ora il Torino è infatti diciannovesimo e penultimo, risultato che li condanna a stare in zona retrocessione. A incidere non solo il ko di Milano ma anche la contemporanea vittoria del Cagliari sul Lecce. La zona playout è distante 2 punti, 3 per risalirvi.

Primavera 1, la classifica

Primavera 1, la classifica: il Torino sprofonda in zona retrocessione- immagine 2

Primavera 1, i risultati e il programma della dodicesima giornata

—  

Napoli-Frosinone 0-2

Juventus-Roma 1-0

Cesena-Atalanta 3-3

Fiorentina-Milan 1-1

Inter-Torino 3-1

Lecce-Cagliari 0-1

Genoa-Sassuolo oggi alle 13

Bologna-Parma oggi alle 15

Lazio-Hellas Verona domani alle 12

Monza-Cremonese domani alle 14

Leggi anche
Primavera, Inter-Torino 3-1: il vantaggio iniziale illude, granata rimontati e ko
Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Torino: Zeppieri torna titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA