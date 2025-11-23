Il Torino Primavera perde contro l'Inter per 3-1 e la classifica diventa sempre più buia. I granata, diciottesimi prima della sfida del Konami Sport Center di Milano, scivolano anche dalla zona playout dopo la sconfitta incassata per mano nerazzurra. Ora il Torino è infatti diciannovesimo e penultimo, risultato che li condanna a stare in zona retrocessione. A incidere non solo il ko di Milano ma anche la contemporanea vittoria del Cagliari sul Lecce. La zona playout è distante 2 punti, 3 per risalirvi.
Primavera 1, la classifica: il Torino sprofonda in zona retrocessione
Primavera 1, la classifica
Primavera 1, i risultati e il programma della dodicesima giornata—
Napoli-Frosinone 0-2
Juventus-Roma 1-0
Cesena-Atalanta 3-3
Fiorentina-Milan 1-1
Inter-Torino 3-1
Lecce-Cagliari 0-1
Genoa-Sassuolo oggi alle 13
Bologna-Parma oggi alle 15
Lazio-Hellas Verona domani alle 12
Monza-Cremonese domani alle 14
