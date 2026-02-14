Toro News
PRIMAVERA

Primavera 1, la classifica: il Torino torna in zona playout

Come cambia la classifica del torneo dopo il pareggio tra granata e rossoblù
Piero Coletta

Il Torino non va oltre l'1-1 contro il Bologna. I granata prima subiscono la rete dello svantaggio, poi riacciuffano la gara allo scadere con Pellini. È un pari che permette alla truppa di Baldini di tornare in zona playout, staccando di un punto il Frosinone, che nella giornata di oggi è caduto a Cremona contro la Cremonese. Per il Torino la distanza dal primo piazzamento utile per la salvezza diretta, occupato dal Sassuolo, è di cinque punti. Per ridurre il gap serve una vittoria e la prima occasione utile sarà il derby della Mole, in programma sabato 21 febbraio alle ore 13.

Programma della giornata

—  

Cremonese - Frosinone 2-1

Lecce - Cesena 0-0

Genoa - Milan 1-2

Bologna - Torino 1-1

Lazio - Cagliari 2-2

Inter - Roma (domenica 15 febbraio, ore 11)

Napoli - Parma (domenica 15 febbraio, ore 11)

Juventus - Monza (domenica 15 febbraio, ore 13)

Hellas Verona - Fiorentina (domenica 15 febbraio, ore 15)

Sassuolo - Atalanta (lunedì 16 febbraio, ore 15)

