Primavera 1, la classifica: il Torino torna in zona playout

Il Torino non va oltre l'1-1 contro il Bologna. I granata prima subiscono la rete dello svantaggio, poi riacciuffano la gara allo scadere con Pellini. È un pari che permette alla truppa di Baldini di tornare in zona playout, staccando di un punto il Frosinone, che nella giornata di oggi è caduto a Cremona contro la Cremonese. Per il Torino la distanza dal primo piazzamento utile per la salvezza diretta, occupato dal Sassuolo, è di cinque punti. Per ridurre il gap serve una vittoria e la prima occasione utile sarà il derby della Mole, in programma sabato 21 febbraio alle ore 13.