Primavera 1, la classifica: il Torino torna in zona playout

Il Torino non va oltre l'1-1 contro il Bologna. I granata prima subiscono la rete dello svantaggio, poi riacciuffano la gara allo scadere con Pellini. È un pari che permette alla truppa di Baldini di tornare in zona playout, staccando di un punto il Frosinone, che nella giornata di oggi è caduto a Cremona contro la Cremonese. Per il Torino la distanza dal primo piazzamento utile per la salvezza diretta, occupato dal Sassuolo, è di cinque punti. Per ridurre il gap serve una vittoria e la prima occasione utile sarà il derby della Mole, in programma sabato 21 febbraio alle ore 13.
Programma della giornata—
Cremonese - Frosinone 2-1
Lecce - Cesena 0-0
Genoa - Milan 1-2
Bologna - Torino 1-1
Lazio - Cagliari 2-2
Inter - Roma (domenica 15 febbraio, ore 11)
Napoli - Parma (domenica 15 febbraio, ore 11)
Juventus - Monza (domenica 15 febbraio, ore 13)
Hellas Verona - Fiorentina (domenica 15 febbraio, ore 15)
Sassuolo - Atalanta (lunedì 16 febbraio, ore 15)
