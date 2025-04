Primavera 1, la classifica: il Torino vince e si allontana dalla zona playout

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo le partite della domenica in cui gioca il 33° turno

Grazie al successo per 3-1 contro il Cesena arriva un bel balzo in classifica per il Torino Primavera che in un colpo solo supera Lecce, Monza e proprio il Cesena. Ora i granata di mister Fioratti salgono a quota 43 punti in classifica portandosi a +10 dal Bologna quartultimo e mettendosi così al sicuro dalla zona playout a 5 partite dalla fine. Di seguito la classifica completa.