Primavera 1, la classifica: il Toro cade e si allontana dalla zona playoff

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo l'anticipo del venerdì in cui si gioca il 29° turno

Il Torino cade 0-1 in casa con il Sassuolo nell'anticipo del venerdì per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Si tratta della terza sconfitta di fila per i granata che si allontanano ancora di più dal sogno playoff visto che tra sabato e domenica dovranno giocare ancora tutte le altre squadre. Il sesto posto rimane quindi a +10 e a nove giornate dal termine rischia di diventare quasi irraggiungibile. Il Toro si trova a +10 sul Bologna 17°, ultima posizione chiamata in causa per i playout.