Non poteva sbagliare il Torino in questa 33° giornata di Primavera 1. E i granata, infatti, non sbagliano. 3-0 rifilato alla Cremonese e un risultato che, oltre ad essere tondo, porta a una maggiore serenità. Gabellini apre i giochi, Conzato infila un gran gol e Kugyela, nonostante l'espulsione di Acquah, chiude i giochi. La sconfitta condanna quasi matematicamente la Cremonese a una delle ultime quattro posizioni, mentre il Torino se ne allontana ancora. Per i granata, visti i risultati positivi di Sassuolo e Napoli e anche considerato il pareggio nello scontro diretto tra Verona e Lazio, era davvero importante vincere. 3 punti fondamentali per la formazione di Baldini (oggi in panchina Mularoni) che si porta al 13° posto insieme a Milan e Verona. La distanza sulla zona play-out adesso è di 6 punti e i granata vogliono allontanarsene ulteriormente.

Primavera 1, la classifica

Primavera 1, i risultati della 33° giornata

Lecce-Genoa 0-2

Cesena-Inter 2-1

Roma-Napoli 2-2

Monza-Bologna 0-2

Parma-Juventus 1-0

Frosinone-Cagliari 1-4

Fiorentina-Sassuolo 1-3

Hellas Verona-Lazio 1-1

Torino-Cremonese 3-0

Milan-Atalanta oggi alle 17:00