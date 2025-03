Primavera 1, la classifica: poker Torino, respirano i granata

Come cambia la classifica del Primavera 1 dopo la gara del Torino

Il Torino vince lo scontro salvezza contro l'Empoli e lo fa in maniera convincente. La prima di Fioratti è un poker rifilato ai toscani, firmato da un doppio Dalla Vecchia, Poltakis e Franzoni. Tre punti importanti che portano il Torino al dodicesimo posto in classifica, con 40 punti a pari merito con il Monza. I granata così si allontanano dal Bologna. I rossoblù occupano l'ultima posizione utile per i playout, con la vittoria di oggi la squadra di Fioratti mette undici punti di distacco dai felsinei.