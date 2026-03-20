Il Torino inaugura la giornata di Primavera 1 con una vittoria importante a Verona contro i padroni di casa dell'Hellas. Basta e avanza la perla di Sandrucci su punizione nel primo tempo ai granata, che nel secondo tempo gestiscono la sfida pur soffrendo negli ultimi minuti di gioco. Tre punti vitali, continua la risalita del Torino, ora quattordicesimo in classifica con 39 punti, a -2 proprio dagli scaligeri. In attesa del Sassuolo i piemontesi hanno un vantaggio sulla zona playout di quattro punti.
tor giovanili news primavera Primavera 1, la classifica: scatto Torino, granata a -2 dal Verona
PRIMAVERA
Primavera 1, la classifica: scatto Torino, granata a -2 dal Verona
Come cambia la classifica del Primavera 1
Il programma—
Hellas Verona - Torino 0-1
Bologna - Frosinone (sabato 21 marzo, 11.00)
Napoli - Genoa (sabato 21 marzo, 11.00)
Juventus - Milan (sabato 21 marzo, 15.00)
Cremonese - Sassuolo (sabato 21 marzo, 13.00)
Roma - Monza (sabato 21 marzo, ore 15.00)
Cagliari - Fiorentina (domenica 22 marzo, ore 11.00)
Lecce - Atalanta (domenica 22 marzo, ore 11.00)
Inter - Lazio (domenica 22 marzo, ore 13.00)
Cesena - Parma (domenica 22 marzo, ore 15.00)
© RIPRODUZIONE RISERVATA