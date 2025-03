Primavera 1, la classifica: Torino, ora per i playoff serve un miracolo

Il derby primavera fra Torino e Juventus termina con il risultato di 4 a 3 per i bianconeri. Dopo la stracittadina, i granata rimangono all'undicesimo posto in classifica a quota 36 punti, distante 10 punti dal sesto e ultimo posto playoff occupato dalla Juventus. I bianconeri si avvicinano al quinto posto in attesa delle partite di domani. Per i granata, a dieci turni dalla fine, serve un vero miracolo per tornare in ballo per le fasi finali del campionato.