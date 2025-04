Primavera 1, la classifica: Torino undicesimo da solo a quota 46 punti

Come cambiano gli equilibri in Primavera 1 dopo la sfida tra Sampdoria e Torino

Seconda vittoria di fila: i granata Primavera espugnano Bogliasco e sconfiggono la Sampdoria di Lupi ribaltando il risultato. Dopo un primo tempo amaro, con l'immeritato risultato di 1 a 0, un veloce uno-due di Acar e Politakis permette ai granata di passare in vantaggio a dieci minuti dall'inizio della ripresa. Politakis con la doppietta chiude poi i giochi: 1 a 3. Con questa vittoria i granata di Fioratti fanno un salto in classifica e volano undicesimi a quota 46 punti. Diventa incolmabile la distanza dalla zona play-out: 13 punti in più di Bologna ed Empoli diciassettesime - con 12 punti in palio nelle ultime 4 partite - portano il Torino alla salvezza matematica. Con la sconfitta di oggi, invece, i blucerchiati rimangono a quota 22 punti, 11 dai play-out e retrocessione non matematica ma ormai molto più che probabile.