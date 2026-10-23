In dieci per un tempo intero, in nove per il finale: il Toro porta a casa un punto con il Sassuolo con l'amarezza della rimonta subito e dell'inferiorità numerica dopo il vantaggio di Conzato, ma anche con la consapevolezza che il pari per come si era messa la partita vale oro. In classifica Torino e Sassuolo erano e restano appaiate facendo un piccolo passo avanti insieme, da otto a nove punti. Raggiungono il gruppo di metà classifica a quota 9: tutte le avversarie però, devono ancora giocare. La vittoria, che i torelli hanno annusato, sarebbe stata la seconda consecutiva e avrebbe permesso ai granata di fare un bel salto in avanti raggiungendo il Genoa. In attesa delle altre Sassuolo e Torino si posizionano rispettivamente tredicesima e dodicesima.

Primavera 1, la calssifica

Inter 15(7) Empoli 15(7) Parma 15(7) Bologna 12(7) Roman 12(7) Lazio 12(8) Genoa 11(7) Lecce 10(7) Milan 9(7) Como 9(7) Cesena 9(7) Torino 9(8) Sassuolo 9(8) Cagliari 8(7) Verona 7(7) Atalanta 7(8) Fiorentina 7(7) Juventus 6(7) Monza 5(7) Albinoleffe 4(7)

Primavera 1, il programma

Atalanta-Lazio 2-2

Sassuol-Torino

Juventus-Lecce 11:00 sabato 24 ottobre

Roma-Genoa 11:00 sabato 24 ottobre

Fiorentina-Milan 13:00 sabato 24 ottobre

Bologna-Empoli 15:00 sabato 24 ottobre

Cesena-Monza 15:00 sabato 24 ottobre

Cagliari-Como 11:00 domenica 25 ottobre

Inter-Parma 15:00 domenica 25 ottobre

Verona-Albinoleffe 15:00 domenica 25 ottobre