Come cambia la classifica della Primavera 1 dopo Sassuolo-Torino
Torino-Monza, i tifosi prepartita: "Finché c'è Cairo non mi aspetto niente"
In dieci per un tempo intero, in nove per il finale: il Toro porta a casa un punto con il Sassuolo con l'amarezza della rimonta subito e dell'inferiorità numerica dopo il vantaggio di Conzato, ma anche con la consapevolezza che il pari per come si era messa la partita vale oro. In classifica Torino e Sassuolo erano e restano appaiate facendo un piccolo passo avanti insieme, da otto a nove punti. Raggiungono il gruppo di metà classifica a quota 9: tutte le avversarie però, devono ancora giocare. La vittoria, che i torelli hanno annusato, sarebbe stata la seconda consecutiva e avrebbe permesso ai granata di fare un bel salto in avanti raggiungendo il Genoa. In attesa delle altre Sassuolo e Torino si posizionano rispettivamente tredicesima e dodicesima.
Primavera 1, la calssifica
- Inter 15(7)
- Empoli 15(7)
- Parma 15(7)
- Bologna 12(7)
- Roman 12(7)
- Lazio 12(8)
- Genoa 11(7)
- Lecce 10(7)
- Milan 9(7)
- Como 9(7)
- Cesena 9(7)
- Torino 9(8)
- Sassuolo 9(8)
- Cagliari 8(7)
- Verona 7(7)
- Atalanta 7(8)
- Fiorentina 7(7)
- Juventus 6(7)
- Monza 5(7)
- Albinoleffe 4(7)
Primavera 1, il programmaAtalanta-Lazio 2-2
Sassuol-Torino
Juventus-Lecce 11:00 sabato 24 ottobre
Roma-Genoa 11:00 sabato 24 ottobre
Fiorentina-Milan 13:00 sabato 24 ottobre
Bologna-Empoli 15:00 sabato 24 ottobre
Cesena-Monza 15:00 sabato 24 ottobre
Cagliari-Como 11:00 domenica 25 ottobre
Inter-Parma 15:00 domenica 25 ottobre
Verona-Albinoleffe 15:00 domenica 25 ottobre
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