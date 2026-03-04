Primavera, Baldini post Torino-Cagliari 3-1: “Ora il gruppo è compatto, sta bene”

Le dichiarazioni del tecnico granata al termine del match contro i sardi

Redazione ToroNews 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 17:05)

Nel post gara di Torino-Cagliari, match valido per la ventottesima giornata del campionato Primavera 1, il tecnico dei granata Francesco Baldini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida appena conclusa. Di seguito le parole dell'allenatore del Toro ai microfoni di Toro News.

Quanto è stata importante nel preparare la partita la consapevolezza di poter uscire dopo mesi dalla zona playout? "L'ho usata per caricare i ragazzi prima della partita. Per la prima volta avevamo la possibilità dopo tanto tempo di uscire dalla zona playout e per portare questi punti avrebbero dovuto fare una grande partita contro il Cagliari. L'ho detto proprio per caricarli. È la prima volta che usciamo dalla zona play out e i ragazzi se lo sono meritati. Delle ultime quattordici partite, ne abbiamo persa solo una. Se andiamo avanti così possiamo proseguire il nostro cammino. Non abbiamo fatto ancora niente per la salvezza, mancano ancora dieci partite. Però hanno tanti meriti questi ragazzi".

Ha la sensazione di avere un gruppo ora con più persone effettivamente pronte per dare un contributo importante? "Abbiamo fatto delle scelte con la società. Quelli che erano scontenti li abbiamo accontentati facendoli partire. Ci siamo scelti questo gruppo di ragazzi portando su i 2008 e affiancandoli ai 2007. Il gruppo si è compattato, stanno bene insieme, nessuno è scontento. Sanno che sta a loro guadagnarsi il posto ma in questo momento è un gruppo sano".

C'è un ballottaggio tra Carrascosa e Kugyela sulla fascia sinistra? Quali sono ora gli equilibri? "Kugyela sta risolvendo qualche problemino fisico, non riesce a trovare questa continuità durante la settimana. Perciò dovevo trovare una soluzione per aspettarlo e Carrascosa è molto bravo. E' logico che è meglio come centrale ma so che se lo metto anche mezz'ala lui, la fa. Carrascosa è un giocatore veramente forte e di prospettiva che ha il Torino. E' un ragazzo che se continua così ha il futuro dalla sua parte. Ma non è il solo".

Come ha visto Ewurum all'esordio da titolare? Non era semplice sostituire Bonacina... "Nemmeno con Bonacina abbiamo continuità. Ha avuto un virus intestinale in questi due giorni. Lo avevo convocato ma stamattina ho dovuto rimandarlo a casa. Lo dobbiamo recuperare assolutamente. C'è qualcuno che deve rifiatare contro il Lecce: Pellini e Tonica erano un po' stanchi, Acquah ha bisogno di recuperare la forma migliore. Ho fatto rifiatare Olinga perché così contro il Lecce avrò qualcuno fresco. Stiamo ragionando su tutto".

L'espulsione le impedirà di stare in panchina a Lecce. Cosa è successo con l'arbitro e che gara si attende? "L'arbitro mi ha detto di stare zitto. Io fondamentalmente non gli ho detto niente, ho solo protestato per qualche decisione: ha dato un calcio d'angolo quando era fallo laterale. Gli arbitri devono capire che sugli errori loro perdiamo le partite, ho ancora in testa il fuorigioco di 5 metri con il Genoa, e gli allenatori rischiano gli esoneri. Voglio la massima concentrazione da loro, poi gli errori li facciamo tutti. Contro il Lecce non sarà semplice, ha vinto oggi contro la Lazio ma penso che giocare contro il Toro in questo momento non sia semplice per nessuno".

Articolo a cura di Irene Nicola e Federico De Milano