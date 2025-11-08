Primavera, Baldini post Torino-Monza 0-0: “Continueremo a lavorare sui gol”

Le parole del tecnico della formazione Primavera dopo il pareggio casalingo contro il Monza

Redazione Toro News 8 novembre - 20:14

Un buon Toro continua a faticare a trovare il gol. Così termina senza reti la sfida casalinga, in quel del Valentino Mazzola di Orbassano, tra Torino e Monza. La formazione di Baldini gioca un buon calcio e mette a più riprese in difficoltà i biancorossi di Oscar Brevi, ma l'undicesima di Primavera 1 termina senza reti. A seguito del match, il tecnico granata Francesco Baldini ha commentato la partita in esclusiva ai microfoni di Toro News. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come con il Verona, il Toro crea e ha le sue occasioni ma non riesce a sbloccarsi in attacco. Qual è ancora il vostro limite a livello realizzativo? “La squadra deve ripartire da questa prestazione che secondo me è migliore anche dell'ultima prestazione con il Verona. Per assurdo poi abbiamo rischiato di perderla perché ha fatto una gran parata Santer, ma dobbiamo ripartire da questa prestazione. D'altronde con le mani il pallone in porta non si può buttare, ci alleniamo tutta la settimana, tutti i giorni i ragazzi vanno a concludere in porta. In questo momento non riusciamo a concretizzare la mole di lavoro che fa questa squadra, ma se noi andiamo ad analizzare dove ha pressato la squadra in questa partita, nel primo tempo penso che abbiamo giocato nei loro primi 30 metri. Stiamo andando forte e dobbiamo assolutamente ripartire da questa giornata, non mi spaventa andare a giocarmi la partita a Milano (contro l’Inter, ndr) per cercare di vincere. In questo momento la squadra deve solamente trovare il gol. Sono molto contento per la prestazione di Gabellini perché ha fatto una prestazione importante, non ha trovato il gol, ma ha fatto una prestazione importante. Quello che dico a Gabellini è che tutto quello che si vuole riconquistare passa da qua, è la stessa cosa che ho detto a Perciun. Io ho il compito di essere duro, il compito di essere quello cattivo, però tutto quello che si vogliono riprendere passa da qua per quelli che girano in zona in prima squadra, per Pellini, Perciun, Gabellini… E quindi sono soddisfatto della prestazione di oggi”.

Perez titolare per la prima volta in campionato dopo averlo visto in Coppa Italia. Quanto effettivamente è in condizione e quanto può aiutarvi la sua esperienza? “Se io dopo la partita di Coppa Italia lo avessi fatto giocare la partita successiva si sarebbe rifatto male. Quindi gli ho ridato una quindicina di giorni di recupero perché è un giocatore importante secondo me, ha delle qualità importanti, può essere un giocatore importante per questa squadra”.

Su Perciun in passato aveva detto che per la sua qualità doveva essere libero di esprimersi in campo. Nelle ultime gare aveva fatto il play, con il Monza si è avvicinato più alla porta come mezz'ala. È un'impostazione con cui lo vede spendibile anche in prima squadra? “Assolutamente sì, Perciun ha la qualità per poter giocare in tutti i posti. Il ragionamento che ho fatto oggi non ho nessun timore a dirtelo, è quello che per cercare il gol uno come Perciun deve stare un po' più vicino alla porta. Il ruolo in cui l’ho messo oggi nasce da quello. L'ho visto giocare due volte con la sua nazionale maggiore in quella posizione, ho visto che aveva fatto bene, ha fatto il play, può fare il trequartista… Ha una qualità per la quale in questa categoria può giocare in tutti i ruoli. Il mio ragionamento è stato cercare di avvicinare la porta per trovare il gol. Così come la scelta di far giocare Ferraris, che è un giocatore che ha gol nel bagaglio… Quindi sono andato alla ricerca dei gol, le sostituzioni le ho fatte per andare a ricercare il gol. In questo momento è quello su cui noi dobbiamo lavorare. Le scelte sono fatte anche per quello”.

Baldini: "Ci vuole anche fortuna" Ha parlato di sostituzioni. Hanno stupito i cambi di Carvalho e Ferraris al 59', stavano costruendo tanto in fase offensiva. Perché la scelta di toglierli?“La risposta è: perché ho giocatori forte in panchina. Oggi non ho giocato Sabone, per esempio. Sandrucci è un giocatore che se tira dieci volte da fuori area, nove volte fa gol; quindi, sono andato alla ricerca dei gol. Carvalho è molto bravo, anche ad andare a legare il gioco tra le linee, si trova molto bene con Perciun, però ha speso tantissima in pressione perché è uno che non si risparmia in niente e il ragionamento sul fatto che Sandrucci potesse fare gol anche da fuori area. Ha avuto un'occasione in cui poter tirare, non ha tirato e ha fatto il filtrante al portiere avversario ed era un’occasione anche per lui per far gol perché veramente è un ragazzo che si tira dieci volte da fuori area nove volte fa gol. Quindi la sostituzione nasce per quello. Ferraris era un cambio che avevo già in testa con Olinga perché avevo ragionato che negli ultimi minuti potevo mettermi a due in mezzo al campo e mettere una punta in più per cercare di vincere la partita. Così è stato, l’avevamo studiata bene però poi dopo non siamo stati fortunati”.

Ha giustamente detto che il Torino deve ripartire da questa prestazione, ma resta la fatica a trovare la via del gol e di conseguenza a fare punti: è una mancanza che deriva più da un aspetto mentale o tecnico, con le idee che mancano a volte negli ultimi metri? “Questa domanda è sempre difficile da rispondere, trovo sempre una difficoltà incredibile perché se vi rispondo e prima o poi gira, uno pensa che si basi tutto sulla fortuna o la sfortuna. Ma delle volte nel calcio è così, ci sono degli attaccanti che magari per quattro mesi non trovano un gol e poi uno a un certo punto tirano, si girano di schiena e fa gol e va in porta. In questo momento ti assicuro che stiamo lavorando tantissimo sulla fase di costruzione, stiamo lavorando tantissimo sulla finalizzazione. Forse devo smettere perché lavorandoci tutti i giorni forse diventa ancora più pesante la ricerca del gol, forse devo smettere e concentrarmi più su altro, però sono convinto che prima o poi inizieremo a vincere. Magari vinciamo una partita sporca magari dove non meritiamo noi… Con Frosinone, Verona e Monza, noi abbiamo fatto due punti: secondo me a livello di prestazione è un’assurdità. Però in questo momento è così. Ma dobbiamo continuare a lavorare, lo diciamo sempre ma è la verità, non possiamo fare altro. Però partendo dalla prestazione con il Monza, che secondo me è migliore di quella del Verona. E quella contro il Verona era quella che mi era piaciuta di più in assoluto”.

Irene Nicola - Davide Bonsignore