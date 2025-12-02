Primavera, Baldini post Torino-Parma 0-2: “Derby? Può servire per svoltare”

Il commento del tecnico granata post Torino-Parma

Eugenio Gammarino 2 dicembre - 17:10

Nell'immediato post gara di Torino-Parma, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera 2025-2026, il tecnico granata Baldini ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida. Di seguito le parole dell'allenatore.

Il percorso in Coppa Italia si chiude ai sedicesimi. Al di là del risultato, quali dubbi le lascia la partita e cosa invece le è piaciuto? "Rispetto all'ultima partita questa mi lascia molte cose positive perché nonostante il passivo 0-2, non consideriamo l'ultimo gol perché è stato troppo facile per il Parma, però i ragazzi hanno fatto la prestazione. Diversamente dalla partita con il Bologna hanno giocato a calcio e creato situazioni potenzialmente pericolose e dobbiamo migliorare soprattutto per trovare il gol. Non è semplice. Ho inserito anche Bonacina. Ha fatto bene e sono molto contento anche di Bonadiman e Desole, hanno fatto una buona gara, così come Perez. Assurdo, questa squadra continua a prendere gol ma dietro continua a lavorare bene perché non concediamo tanto. Concediamo poco, una situazione nel primo tempo e due nel secondo. Noi con le stesse occasioni non riusciamo a concretizzare".

Formazione rimaneggiata per la Coppa Italia, scelta conservativa in ottica derby? "Abbiamo il derby fra pochi giorni e la formazione l'ho fatta anche per quello e poi per dare minutaggio a chi ha giocato meno"

Le occasioni principali nascono dalle fasce. Si aspetta qualcosa in più tra le linee? "Secondo me i centrocampisti hanno fatto male. Ho inserito Luongo proprio per trovare spazio fra le linee. Mi aspetto qualcosa in più da qualcuno davanti. Mi aspetto qualcosa di più davanti, ci lavoriamo tutti i giorni. Però dobbiamo buttarla dentro perché un conto è andare sotto e un conto andare in vantaggio. perché anche oggi le occasioni per andare in vantaggio sono state le nostre".

Liema Olinga prosegue con il rientro graduale in campo. A che percentuale di condizione è? "Olinga sta bene ma ha bisogno di accelerare durante l’allenamento. Sono ragazzi che ho trovato in poco tempo ma devono andare forte in allenamento. Io faccio giocare chi va forte in allenamento e lui deve dare di più. Oggi ha fatto bene, è un giocatore forte fisicamente ma durante la settimana deve lavorare sul dinamismo".

Siviero e Gabellini non convocati. Scelta o c'è qualche problema?"Siviero oggi si è allenato con la prima squadra, Pellini anche e li abbiamo fatti recuperare. Gabellini è rimasto fuori per recuperare".

Casa dirà alla squadra prima del derby? "Sono consapevoli del tipo di partita che sarà. Queste possono essere le partite della svolta. Continuo a pensare che siamo una buona squadra. In questo momento stiamo commettendo dei piccoli errori che ci costano i gol. Se avessi la sensazione che la squadra non stesse cercando di uscire da questa situazione, sarei il primo ad alzare le mani ma non è così. I ragazzi vogliono uscire da questa situazione, lo vedo in allenamento. Sabato può essere la partita più giusta. Io sono contentissimo che arrivi il derby"