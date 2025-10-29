tor giovanili news primavera Primavera, Baldini post Torino-Pescara: 2-1″Voglio qualità e spirito Toro”

Primavera, Baldini post Torino-Pescara: 2-1″Voglio qualità e spirito Toro”

Il Torino Primavera del nuovo corso tecnico di mister Baldini vince all’esordio in Coppa Italia contro il Pescara. Nell’immediato post gara il tecnico granata ha rilasciato delle dichiarazioni. Vittoria convincente in Coppa Italia dopo...
Piero Coletta

Il Torino Primavera del nuovo corso tecnico di mister Baldini vince all'esordio in Coppa Italia contro il Pescara. Nell'immediato post gara il tecnico granata ha rilasciato delle dichiarazioni.

Vittoria convincente in Coppa Italia dopo il ko contro la Roma. Ha avuto le risposte che cercava dal gruppo? "Vincere fa sempre bene, soprattutto a questa squadra. Penso che il grande limite di questa squadra sia la poca consapevolezza nei propri mezzi. Si tratta di una squadra forte e che ha della qualità. Sono soddisfatto per oggi. Io chiedo ai miei ragazzi di andare in campo e divertirsi, perché il divertimento è una componente fondamentale e penso che oggi si siano divertiti come mi sono divertito io. Non abbiamo concesso niente, mi sembra che il Pescara non abbia mai tirato in porta. La linea difensiva, nonostante i due gol presi a Roma, si è comportata bene. Contro i giallorossi non avevamo subito tiri in porta. Ci sono delle cose da sistemare: mi aveva dato fastidio il primo gol per il contrasto di Zaia. Dobbiamo migliorare la voglia agonistica di vincere le partite, perché questa è una squadra che può vincere le gare. Questa vittoria ci può dare più consapevolezza, anche per come l'hanno giocata. Anche in dieci hanno continuato a giocare a calcio: sono soddisfatto". 

La Coppa Italia le ha dato occasione di schierare affianco ai titolari alcuni giocatori che hanno giocato meno fino a questo momento. Quali sono gli equilibri del gruppo a un mese dal suo arrivo? "Questa è la quinta partita e hanno giocato tutti. Ne parlavo con il mio staff, in cinque gare che sono qui hanno giocato tutti. Non hanno giocato quelli aggregati all'Under 18 e gli infortunati. Oggi sono rientrati Perez e Camatta. Io faccio la formazione in base a quello che vedo durante la settimana, i ragazzi lo sanno e l'ho dimostrato. Mi interessa questo, quello che vedo durante le giornate. Zeppieri ha giocato perché tutta la settimana è andato forte. Gatto era vice capitano oggi, del 2007. Il capitano è un suo coetaneo. Sono ragazzi che durante la settimana vanno forti. Io faccio la formazione in base a quello che vedo durante la settimana, penso che i ragazzi l'abbiano assimilato. Non ho regalato niente a nessuno neanche oggi". 

Oltre alla cattiveria agonistica, dove vuole vedere il passo in più? Lo spirito Toro. Non è semplice, sono ragazzi e ci sono tanti ragazzi stranieri che vanno aiutati. Io quando giocavo contro il Torino mi ricordo che facevo sempre una preghiera, perché sapevo che andavo ad affrontare una squadra tosta. Voglio vedere l'abbinamento della qualità vista oggi con l'essere tosti. Ed è il motivo per cui mi sono innervosito sul contrasto perso da Zaia contro la Roma. Noi dobbiamo ritrovare questo, che poi si traduce nella voglia di vincere. Quando vinci ti diverti, altrimenti si divertono gli altri". 

