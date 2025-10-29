Primavera, Baldini post Torino-Pescara: 2-1″Voglio qualità e spirito Toro”

Vittoria convincente in Coppa Italia dopo il ko contro la Roma. Ha avuto le risposte che cercava dal gruppo? "Vincere fa sempre bene, soprattutto a questa squadra. Penso che il grande limite di questa squadra sia la poca consapevolezza nei propri mezzi. Si tratta di una squadra forte e che ha della qualità. Sono soddisfatto per oggi. Io chiedo ai miei ragazzi di andare in campo e divertirsi, perché il divertimento è una componente fondamentale e penso che oggi si siano divertiti come mi sono divertito io. Non abbiamo concesso niente, mi sembra che il Pescara non abbia mai tirato in porta. La linea difensiva, nonostante i due gol presi a Roma, si è comportata bene. Contro i giallorossi non avevamo subito tiri in porta. Ci sono delle cose da sistemare: mi aveva dato fastidio il primo gol per il contrasto di Zaia. Dobbiamo migliorare la voglia agonistica di vincere le partite, perché questa è una squadra che può vincere le gare. Questa vittoria ci può dare più consapevolezza, anche per come l'hanno giocata. Anche in dieci hanno continuato a giocare a calcio: sono soddisfatto".