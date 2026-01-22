Primavera, Baldini post Torino-Roma 1-1: “Avremmo meritato qualcosa in più”

Le dichiarazioni del tecnico granata

Redazione Toro News 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 17:08)

L'allenatore del Torino Primavera, Francesco Baldini, si è concesso in esclusiva ai microfoni di Toro News per parlare della sfida che ha visto i granata pareggiare 1-1 in casa con la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

Un punto guadagnato e una partita giocata alla pari con la capolista, cosa ne pensa? "Non sono d'accordo sul risultato giusto, secondo me i ragazzi hanno macinato più gioco della Roma e, nonostante fossimo al cospetto di una squadra forte, meritavamo di più. Oggi ho detto ai ragazzi che avrebbero dovuto fare la loro miglior prestazione, e così è stato, specie quando eravamo sotto. In questo momento i ragazzi sono diventati gruppo, hanno tutti giocato bene, dai titolari a chi è entrato dopo... ho sempre detto che avrei dato la possibilità a tutti di mettersi in mostra e credo di star mantenendo la promessa".

Acquah e Pellini sono da considerare in prima squadra o è una valutazione che viene fatta di settimana in settimana? "In questo momento sono in prima squadra. Poi non sta a me decidere o meno dove devono stare, ad oggi però dopo un semplice allenamento sono rimasti con loro, il che sottolinea una valutazione importante su questi ragazzi. Lo stesso vale anche per Siviero e Perciun".

Tonica, al netto dell'autogol, si sta mettendo in mostra. Rivas era all'esordio, come li vede? "Rivas è letteralmente da scoprire: ha fatto un allenamento con noi e poi si è sempre allenato in prima squadra, il che non aiuta certo nel momento in cui lo mandiamo in campo e in cui scegliamo il suo posizionamento. Quando siamo rimasti in dieci ad esempio l'ho messo sulla fascia perché so che ha sempre fatto il quinto, ma è come dicevo tutto da scoprire. Per quanto riguarda Tonica è stato sfortunato sull'autogol, ma per il resto ha fatto una buonissima prestazione. Non abbiamo concesso tanto ad una squadra veramente forte, una delle più forti insieme a Parma e Fiorentina".

Ha schierato mezzali Luongo e Ferraris a dare sostanza. Può essere questa la soluzione per sostituire Perciun? "Diciamo che starà a me decidere chi è al meglio e di conseguenza scegliere chi far giocare, ma a livello di somiglianza la mezzala sinistra o è Perciun o è Luongo. Non c'è solo l'aspetto offensivo, io cerco di curare anche il momento in cui non abbiamo palla: sono i primi che vanno a pressare e che sono letteralmente ovunque, sono due match di fila in cui Ferraris supera i 12 chilometri a partita. Oltre a questo, sono due ragazzi squisiti, che si mettono a completa disposizione".

Articolo a cura di Irene Nicola ed Eugenio Gammarino