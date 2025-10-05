Primavera, Cagliari-Torino 0-1: Carvalho regala la prima vittoria dopo 43 giorni

Decisivo il gol di Carvalho nella ripresa: la difesa granata riesce a resistere all'assedio finale del Cagliari

Eugenio Gammarino 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 13:39)

Il Torino Primavera si rialza. Dopo un mese e mezzo di difficoltà, dopo un digiuno di vittorie durato 43 giorni e dopo quattro sconfitte consecutive, arriva il tanto atteso riscatto dai granata. Ad Assemini il Toro riesce a imporsi di misura sul Cagliari e regala a Francesco Baldini il primo successo della sua gestione. I granata risultano efficaci in fase difensiva, neo di questo inizio di campionato, e cinici quanto basta per costringere i sardi alla sconfitta. Decisivo il gol siglato da Carvalho al 50' con un'ottima azione personale, decisivo allo stesso modo Santer tra i pali nell'unico momento di affanno della ripresa. Il Torino si porta a quota 6 punti e si toglie dalla zona playout.

Le scelte: Baldini scende in campo con il 3-5-2, Perciun in campo dal 1' — Baldini cambia sei pedine rispetto alla sconfitta casalinga rimediata contro il Parma la scorsa settimana, scendendo in campo con il 3-5-2. Tra i pali c'è Santer alla seconda da titolare in campionato. Difesa a 3 composta dal trio di centrali Zaia-Pellini-Carrascosa. Carrascosa che torna in campo con la Primavera dopo le tre giornate di squalifica rimediate alla prima giornata di campionato. A centrocampo confermato Acquah; lo affiancano Brzyski a destra e Sabone alla sua sinistra. Sulle corsie del centrocampo granata Politakis e Kugyela. La maggiore novità riguarda la trequarti: torna dal 1' Perciun, neanche subentrato contro il Parma. Il moldavo si posiziona alle spalle di Carvalho, ma è libero di muoversi per trovare spazi.

Il primo tempo: Perciun inventa, Kugiela spreca. Gol in fuorigioco di Sabone — È il Cagliari a farsi avanti per primo, provando subito ad imporre il proprio gioco. Infatti, la prima chance della partita è dei sardi: al 4' Tronci dal limite prova la conclusione ad incrociare che finisce di poco fuori dallo specchio della porta difesa da Santer. Al 7', invece, chance per il Toro: dopo un fallo subito da Sabone sulla trequarti avversaria, i granata conquistano un calcio di punizione interessante da posizione centrale che Kugyela non sfrutta al massimo, calciando debole al centro della porta difesa da Kehayov. Tuttavia, al 10' il Torino passa in vantaggio grazie al tap-in vincente di Sabone, ma il guardalinee segnala la posizione in fuorigioco del centrocampista granata, con il risultato che torna sul 0-0. Cagliari molto pericoloso in fase offensiva senza però mai riuscire a concretizzare nel corso della prima frazione di gioco. Al 20' un buco della difesa granata favorisce l'incursione di Hamdaoua che non riesce a concludere verso la porta di Santer anche a causa della chiusura dei centrali difensivi granata. Grande occasione, invece, per il Torino al 29' con Kugyela che da centro area non riesce a prendere la porta complice anche una deviazione dei difensori rossoblù in calcio d'angolo. Grande assist di Perciun che ha visto il compagno libero all'altezza del dischetto del rigore. Perciun ancora protagonista a fine primo tempo con un potente tiro dal limite: tiro centrale del moldavo che l'estremo difensore avversario respinge con i pugni. Prima frazione di gioco costellata da diversi errori da ambo le parti, con alcuni episodi di nervosismo nel corso del match. Difesa granata in costante difficoltà nel corso del primo tempo con molti rischi in fase di impostazione. Tuttavia, il Toro di Baldini ha cambiato faccia nel finale concludendo i primi 45' in attacco dopo un lungo forcing offensivo e riuscendo a sventare ogni incursione avversaria.

Il secondo tempo: decisivo Carvalho ad inizio ripresa, Santer aiuta nelle difficoltà — Alla ripresa Baldini conferma il 3-5-2, facendo un cambio: nell'intervallo esce Politakis lasciando il posto a Barranco. Con il cambio Kugyela si sposta a destra lasciando la corsia mancina all'ex Palermo. Il Torino torna in campo più motivato e al 50' Carvalho, con un'ottima azione personale, raggira la difesa rossoblù e con un tiro da centro area sul primo palo trafigge Kehayov portando i granata in vantaggio. Il Cagliari prova subito a reagire ma la difesa granata non si fa trovare impreparata e sventa ogni percussione avversaria, chiudendo bene anche sulle palle inattive. Un rischio però i granata lo corrono: all'ora di gioco Perciun stende Hamdaoua a un passo dalla linea dell'area di rigore. L'arbitro fischia punizione dal limite. Malfitano va a giro sul secondo pallo ma Santer compie una parata strepitosa e devia in calcio d'angolo. Al 67' Baldini rimette mano alla formazione: Ferraris prende il posto di Sabone a centrocampo. Dieci minuti dopo un altro cambio nel Toro: entra Zeppieri al posto dell'autore del gol Carvalho. Nel corso del secondo tempo continua la pressione del Cagliari che cerca in tutti i modi di trovare il gol del pareggio: ci prova da calcio d'angolo diretto Marini, Santer non si fa sorprendere. Il portiere granata è di nuovo protagonista al 80' con l'ennesima parata della partita, questa volta sul tiro dalla distanza di Costa. Il Toro cerca più volte di gestire la sfera e addormentare il match con un possesso palla prolungato: è Acquah a prendersi la responsabilità di uscire palla al piede, riuscendo in più occasioni ad uscire dalla pressione avversaria e impostando con l'aiuto degli esterni granata. Nel finale qualche errore tiene con il fiato sospeso, Cardu però spreca di testa. All'89' Baldini inserisce forze fresche per cercare di sfruttare le ripartenze: entrano Spadoni e Gatto al posto di Kugyela e Perciun. Continua il forcing offensivo del Cagliari per cercare di trovare il gol del pareggio con il Torino tutto schiacciato nella propria trequarti. I granata però non tremano e riescono a resistere all'assedio della squadra rossoblù portando a casa i tre punti al secondo match di Baldini sulla panchina del Torino Primavera.

Il tabellino — CAGLIARI-TORINO 0-1

Marcatori: 50' st Carvalho (T)

CAGLIARI (3-5-2): Kehayov; Tronci, Costa, Malfitano, Hamdaoua, Cogoni (70' Doppio), Liteta, Grandu, Franke, Roguski (77' Cardu), Marini. In panchina: Auseklis, Vargiu, Doppio, Pintus, Pibiri, Cardu, Goryanov, Correnti, Russo, Skjold, Sow. Allenatore: Pisano.

TORINO (3-5-2): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis (46' Barranco), Sabone (67' Ferraris), Acquah, Brzyski, Kugyela (89' Gatto); Perciun (89' Spadoni); Carvalho. In panchina: Barranco, Cereser, Desole, Ferraris, Spadoni, Kirilov, Gatto, Bonadiman, Sandrucci, Luongo, Zeppieri. Allenatore: Baldini.

Ammoniti: Barranco (T), Perciun (T)