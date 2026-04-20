Risultato pirotecnico allo Sciorba Stadium. Termina 4-2 il posticipo della trentaquattresima giornata del campionato Primavera 1 fra Genoa e Torino. Dopo la vittoria casalinga contro la Cremonese, arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la formazione allenata da Francesco Baldini. Perciun illude i granata nel primo tempo, poi il Genoa ribalta il risultato con i gol di Arata, Carbone e l'autorete di Tonica. Nonostante il gol di Ferraris, nella ripresa il Toro è molto sfortunato e vede infrangersi il sogno rimonta sul palo colpito dal numero 8 e la traversa di Gabellini, che fallisce il rigore a pochi minuti dal termine. Grande delusione per il Toro vede il diciassettesimo posto avvicinarsi a quattro giornate dal termine del campionato.

Genoa-Torino, le scelte: Perciun titolare, Bonacina al posto di Kugyela all'ultimo

Il primo tempo: Perciun inventa e segna con una magia, poi il Genoa inizia la rimonta

Il secondo tempo: Gabellini fallisce il rigore, rimonta sfiorata

Il tabellino

Il tecnico granata Francesco Baldini, che ritorna in campo dopo il turno di squalifica, sceglie di puntare ancora sul suo 4-3-3 ma con qualche accorgimento rispetto all'ultimo match contro la Cremonese. Confermato il reparto arretrato visto la scorsa settimana: Santer tra i pali, davanti a lui la coppia di centrali formata da Pellini e Tonica con Zaia e Carrascosa sulle fasce. A centrocampo Liema Olinga si prende il ruolo di play al posto di Acquah (squalificato per tre giornate), Ballanti slitta a mezzala destra, Perciun torna a sinistra dal 1'. In attacco con Sandrucci ancora indisponibile, tocca nuovamente a Conzato dopo l'ottima prova contro la Cremonese. Gabellini si posiziona in centro, mentre alla sua sinistra c'è un cambio dell'ultimo minuto con Bonacina che prende il posto di Kugyela, indisposto.Quella allo stadio Sciorba Stadium non è un partita semplice: il Toro vuole dare seguito al periodo molto positivo e si scontra con una delle sorprese di questo campionato, un Genoa non così lontano dai playoff. Partono subito molto aggressivi i granata che, dopo un paio di incursioni di Conzato, passano subito in vantaggio dopo 11' con una grande azione personale di Perciun: il moldavo salta due difensori rossoblù con una serie di finte per poi far partire un destro che si insacca sul primo palo beffando Baccelli e regalando il vantaggio il Toro. Nei minuti successivi anche Ballanti, Bonacina e Gabellini provano la soluzione personale, ma senza riuscire a raddoppiare. Al 23' si fa vivo il Genoa: Zulevic, pescato in area di rigore da Celik, tenta il tap-in vincente ma con un super intervento Santer salva il Toro. Il duello tra i due si rinnova al 35' quando l'attaccante genoano tenta la conclusione dal limite e l'estremo difensore granata devia in angolo. Il Genoa cresce e il gol è solo rimandato: dopo 2' sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra Arata svetta di testa e insacca alle spalle di Santer. Difesa sorpresa e punteggio di nuovo in parità. Dopo il gol del pareggio il Torino abbassa ancora il baricentro, con la difesa di Baldini che riesce a contenere le occasioni degli avversari senza concedere spunti di particolare rilievo.Alla ripresa Baldini conferma il 4-3-3 senza fare alcun cambio. Inizia decisamente meglio la frazione il Genoa, che alla prima azione utile al 48' passa in vantaggio: Carbone, pescato in area da Celik, con un colpo di testa dall'area piccola anticipa Santer e porta il risultato sul 2-1 in favore dei grifoni. Risultato ribaltato e Toro costretto a rincorrere. Gabellini e compagni cercano subito di reagire e dopo due minuti Conzato prova a sorprendere Baccelli con una punizione diretta dalla trequarti ma la palla si spegne alta sopra la traversa. Il Toro non si dà per vinto e nel giro di un minuto Perciun ha due occasioni per il gol del pareggio: prima con una punizione dal limite che termina al lato di poco e poi con un tiro da centro area murato dalla difesa avversaria. Alla mezz'ora Baldini mette mano alla formazione con un triplo cambio: dentro Ferraris, Odendo (all'esordio in Primavera 1) e Nascimento al posto di Ballanti, Liema Olinga e Bonacina. I cambi non danno la scossa sperata: al 73' arriva il 3-1 del Genoa complice l'autogol di Tonica che, nel tentativo di anticipare Ouedraogo, devia nella propria porta beffando anche Santer. Il Toro prova comunque a reagire ma il palo nega a Ferraris il gol che avrebbe riaperto i giochi al 78'. A otto minuti dal termine Baldini rimette mano alla formazione: fuori Carrascosa e Conzato, dentro Gatto e Zeppieri. Dopo trenta secondi Baccelli esce in maniera scomposta su Gabellini: calcio di rigore per il Torino. Sul dischetto si presenta proprio il capitano granata che prima colpisce la traversa e poi di testa deposita in rete. Il direttore di gara in prima battuta convalida il gol, facendo intendere che la palla avesse già superato la linea di porta in occasione del rigore. Poi si consulta con il guardalinee e cambia idea, così non è e la ribattuta di Gabellini non è valida, si resta sul 3-1. Gol solo rimandato per il Toro: all'88' Ferraris sfrutta un errore della difesa avversaria e a pochi passi sigla il 3-2. Continua il forcing offensivo del Torino ma a trenta secondi dal termine i rossoblù mettono la parola fine al match grazie al gol del 4-2 siglato da Gibertini.

Marcatori: 11' Perciun (T), 38' Arata (G), 48' Carbone (G), 73' aut Tonica (G), 88' Ferraris (T), 95' Gibertini (G)

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa (82' Gatto); Ballanti (66' Ferraris), Liema Olinga (66' Odendo), Perciun; Conzato (82' Zeppieri), Gabellini, Bonacina (66' Nascimento). A disposizione: Biondi, Cereser, Gallo, Manzi, Juhasz, Gatto, Bonacina. Allenatore: Baldini

GENOA: Baccelli, Odero, Doucoure (80' Klisys), Grossi, Romano, Meola (63' Spicuglia), Celik, Carbone, Arata, Zulevic (63' Ndulue), Ouedraogo (92' Gibertini). A disposizione: Lysionok, Gecaj, Mariotti, Calabrese, Nsingi, Giangreco, Fazio. Allenatore: Sbravati

Ammoniti: 45' Gabellini (T), 56' Zulevic (G), 95' Zaia (T)