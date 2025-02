Primavera, il tabellone DEFINITIVO del mercato invernale e la nuova rosa

ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 10: Ruggero Ludergnani, Youth Sector Director of Torino FC, in the stands for the Under 17 A-B match between Torino and Juventus at Valentino Mazzola stadium on November 10, 2024 in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Anche per la Primavera si è chiusa a mezzanotte la sessione di mercato invernale. Il Responsabile del Settore giovanile Ruggero Ludergnani ha puntellato la rosa a disposizione di Felice Tufano, concentrandosi nello specifico su centrocampo e attacco, punti cardine delle trattative. Il primo innesto è arrivato a inizio gennaio con la scelta di Federico Mangiameli, prima punta classe 2005, prelevato in prestito dal Bologna. Gli ultimi rinforzi sono stati finalizzati invece nella parte finale di sessione, tutti con formule che testimoniano la volontà del Torino di guardare a colpi di prospettiva e lavorare, anche in caso di prestito, su profili da poter poi eventualmente riscattare. Spiccano, per tipologia di contratto firmato, gli arrivi di Grigorios Politakis dal PAOK e di Igor Brzyski dal Lech Poznan. Il greco, classe 2006, è un'ala spesso impiegata a destra ma adattabile anche a sinistra; il polacco è invece un centrocampista centrale, classe 2007. A entrambi il Torino ha fatto firmare contratto biennale con opzione per il prolungamento fino al 2028, un segnale che testimonia quanto il club sia già convinto delle loro potenzialità. Infine gli ultimi due arrivi in prestito con diritto di riscatto: Nuha Jatta, trequartista classe 2006 prelevato dall'U19 del Lipsia e Asane Sow, altro trequartista classe 2006, che si aggrega invece dalla Pro Vercelli con cui aveva iniziato ad approcciarsi alla Serie C. Anche in questo caso profili di prospettiva a disposizione di Tufano, sui cui il Toro avrà l'ultima parola in estate per detenere il cartellino. Capitolo uscite, salutano due prestiti: Dimitrianos Tzouliou e Lorenzo Russo. Entrambi erano arrivati a Torino in estate in prestito con opzione per l'acquisto a titolo definitivo, il primo ha trovato poco spazio e il secondo nessuno: sono così stati liberati già a gennaio. Saluta anche un terzo giocatore, ma solo a titolo temporaneo e dopo aver firmato il rinnovo con il club granata: Alessio Raballo si trasferisce al Parma in Primavera 2 dove potrà accumulare esperienza in un club in piena lotta per la promozione.