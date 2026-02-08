Primavera, le formazioni di Frosinone-Torino: tanti cambi per Baldini

È tutto pronto per il match day della Primavera di Baldini, che oggi fa visita al Frosinone. I granata occupano attualmente il diciassettesimo posto in classifica e arrivano da quattro pareggi consecutivi (tre per 1-1). L’obiettivo è chiaro: fare punti per raggiungere finalmente una zona serena della graduatoria. Di fronte, però, ci sarà un avversario sicuramente alla portata: il Frosinone è infatti diciannovesimo con 19 punti. La sfida si preannuncia quindi importante per i granata con la voglia di tornare alla vittoria. Per la gara di oggi Baldini fa numerosi cambi: 4-3-3 per il tecnico granata con la difesa a quattro composta dal nuovo innesto di mercato Manzi (arrivato a gennaio dalla Sammaurese) a destra, Pellini e Tonica al centro e Carrascosa sulla sinistra. Centrocampo a tre composto da Ferraris, Liema, Olinga e Ballanti. In attacco il tridente Conzato, Zeppieri, Bonacina.