Primavera, le formazioni di Torino-Genoa: ancora titolare Bonacina

Il Torino scende in campo contro il Genoa in questa prima giornata della quindicesima giornata del campionato di Primavera 1. I granata sono reduci dal pareggio contro la Juventus nel derby della Mole, ma la truppa di Baldini aveva dato delle buone sensazioni nella stracittadina. Sensazioni che ora dovranno essere confermate contro i liguri, settima forza del campionato. Per il match contro il Grifone, Baldini disegna il suo Torino con il 4-3-3. Confermato Santer, linea a quattro con Zaia, Pellini, Carrascosa e Kugyela. A centrocampo titolari Olinga, Acquah e Luongo. Per il tridente offensivo c'è la conferma di Bonacina titolare, assieme a Sandrucci e Gabellini. Sono ben tre i 2008 in campo tra le fila dei piemontesi: Carrascosa, Bonacina e Luongo.