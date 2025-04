Primavera, le formazioni di Torino-Lecce: torna Plaia tra i pali

Le decisioni dei mister per Torino-Lecce

Fioratti scioglie le riserve in vista della sfida contro il Lecce. Tra i pali torna Plaia, con Siviero che si accomoda in panchina per questa gara. Linea a quattro con Pellini, Olsson, Mullen e Desole. A centrocampo spazio a Dalla Vecchia, Olinga e Acar. Nel tridente offensivo ci sono Politakis, Gabellini e Sow