Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Torino: ritorna Gabellini dal 1′

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Torino, gara valevole per il quattordicesimo turno del campionato Primavera 1. Fra le scelte di Mister Felice Tufano spicca il ritorno di Tommaso Gabellini fra i titolari: l'attaccante a causa di un infortunio non partiva dal 1' minuto da tre partite. Da segnalare anche la presenza nell'11 di partenza di Zaia e Djalò, partiti dalla panchina nella sfida contro il Monza, ma titolari in Coppa Italia, con il primo che ha segnato il gol vittoria per il passaggio del turno dei granata.