Torino-Verona 1-1: Elmas regala il pari a una squadra già in vacanza

Splendido pomeriggio primaverile, con un'ottima cornice di pubblico (oltre 25mila spettatori). I tifosi granata creano una bella atmosfera e hanno voglia di divertirsi ma i primi caldi sembrano proprio non fare bene ai granata. La partita inizia subito con il Verona che ha già una prima occasione al 4' con Mosquera, il numero 35 sfrutta un buco di un pessimo Coco e si presenta solo davanti a Milinkovic-Savic ma mette clamorosamente a lato. Il Toro cerca di gestire il possesso palla nel primo quarto d'ora ma la squadra di Zanetti riesce a farsi pericolosa con ancora un paio di contropiedi, spaventa quello di Sarr al 15' quando parte tutto solo in campo aperto ma su di lui rinviene poi Maripan con perfetto tempismo e gli mura il tiro. Al 20' dopo una lunga azione manovrata del Toro sulla trequarti d'attacco, arriva il primo tiro in porta con Elmas che calcia da fuori area - quasi invitato alla conclusione dal pubblico granata - ma Montipò blocca il pallone senza problemi. Ancora Mosquera al 27' vince un duello con Maripan, il cileno va a terra ma per Bonacina non è fallo: Mosquera entra poi in area e calcia ma Coco gli si piazza davanti e fa muro respingendo il pallone. Al 30' il Torino ha una punizione da buona posizione centrale sulla trequarti; ci prova Coco ma il tentativo è assolutamente da dimenticare. Il Verona ci prova ancora con Bernede che crossa ma fa buona guardia Vanja, esattamente come in un'uscita bassa su Sarr che si era insidiato in area. Sfiora ancora il gol la formazione ospite al 36' quando Bernede riceve palla al limite dell'area e calcia a giro con il destro: la palla sfiora il palo con Vanja che può solo augurarsi che la palla termini fuori: succede così per un niente. I granata, dal canto loro, risultano quasi inoffensivi: i tentativi imprecisi di verticalizzazione, poco ritmo nel possesso palla e tanti errori tecnici condiscono un primo tempo assolutamente deludente della squadra di Vanoli.

Torino-Verona, il secondo tempo: Adams sbaglia un calcio di rigore. Papera di Vanja e Ricci espulso

Nell'intervallo Vanoli cambia il terzino destro: Pedersen prende il posto di Walukiewicz nella difesa a quattro. La ripresa di Torino-Verona è invece molto più movimentata e ricca di emozioni. Il Torino al 60'da un calcio d'angolo riesce a guadagnare un rigore per tocco di mano di Sarr in area di rigore: in un primo momento l'arbitro Bonacina non aveva accordato il penalty ma poi viene richiamato dal VAR e rivedendo le immagini cambia opinione e assegna il tiro dagli 11 metri per i granata. Della battuta se ne incarica Adams che però si fa ipnotizzare da Montipò che gli para la conclusione a mezza altezza. Il pomeriggio inizia a prendere un terribile piega per il Toro quando al 64' il Verona passa in vantaggio per un bruttissimo errore di Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo riceve una palla bassa ma ci mette troppo tempo a rilanciarla e così la punta gialloblù Sarr ha tempo per andargli incontro e respingere il pallone che entra in porta. Il carattere del Toro di Vanoli però esce anche oggi e dopo tre minuti, al 67', il punteggio torna in parità grazie alla perla di Elmas che riceva palla al limite dell'area, si accentra e con il suo mancino fa partire una perfetta conclusione che tocca il palo e si insacca in rete per l'1-1. Vanoli cerca poi maggiore peso offensivo con gli ingresso di Sanabria, Ilic e Karamoh al posto di Casadei, Gineitis e Adams. All'85' il Toro rimane in dieci per l'espulsione di Ricci: il capitano granata ha colpito duramente Ajayi sulla caviglia arrivando in ritardo e rischiando di far molto male al giocatore del Verona. Per rimediare a questa inferiorità numerica in mediana, l'allenatore granata inserisce Linetty al posto di Vlasic schierandosi con un 4-4-1 per il finale: Elmas e Karamoh sono gli esterni di centrocampo con Linetty e Ilic in mezzo, Sanabria unica punta. La gara termina senza ulteriori squilli con le due squadre che si dividono la posta il palio.