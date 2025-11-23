Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Torino: Zeppieri torna titolare

Torna in campo il Torino Primavera di Baldini. Dopo il pareggio contro il Monza e la pausa nazionali, i granata sono chiamati all'impegno contro l'Inter. Sarà una gara in cui i giocatori di Baldini proveranno a ritrovare l'appuntamento con la vittoria, assaporata solo a Cagliari. Per questa partita il tecnico granata è pronto a tornare al 3-5-2. Tra i pali Santer e reparto difensivo che vedrà all'opera Perez, Pellini e Carrascosa. Sulle fasce spazio a Zaia, che va sull'esterno destro, e Kugyela, in mezzo Acquah, Ferraris e Perciun a supporto di Carvalho e Zeppieri. L'attaccante ritorna da titolare dopo aver saltato la gara casalinga contro il Monza per lutto.