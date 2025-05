Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Torino: torna dal 1′ Djalò in mediana

Il Torino scende in campo oggi per la 36^ giornata del campionato Primavera e lo fa sfidando il Monza in trasferta. Entrambe le squadre sono già salve ma nonostante ciò non possono permettersi passi falsi visto il poco distacco che le separa in classifica: i granata sono infatti avanti di appena un punto sui biancorossi. Sono state comunicate le formazioni ufficiali di questa gara e il tecnico del Toro, Christian Fioratti, ha scelto di mandare in campo la sua squadra con il 4-3-3. In mediana torna Djalò che era assente da inizio marzo nel derby contro la Juventus mente in attacco spazio al tridente formato da Politakis, Gabellini e Sow.