Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Primavera, le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: ritorna Tonica dal 1′

primavera

Primavera, le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: ritorna Tonica dal 1′

Primavera, le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: ritorna Tonica dal 1′ - immagine 1
Le scelte di Rocco e Baldini per la sfida in casa Napoli
Redazione Toro News

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Torino. Baldini conferma nel consueto 4-3-3 gran parte dell'undici iniziale scelto per il derby vinto nello scorso turno. L'unico cambio rispetto alla partita con la Juventus è Tonica che rientra al centro della difesa. Carrascosa scala quindi sulla sinistra nel quartetto di difesa, prendendo il posto di Kugyela. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Primavera, le formazioni ufficiali di Napoli-Torino

—  

NAPOLI (3-4-2-1): Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Borriello, Milton Pereyra, Torre, Caucci, Gorica, Genovese, Olivieri. Allenatore: Rocco

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Liema Olinga, Acquah, Ballanti; Sandrucci, Gabellini, Bonacina. Allenatore: Baldini

Leggi anche
Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata
Torino Primavera, vietato fermarsi: a Napoli per fare un altro passo avanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA