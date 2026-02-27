Primavera, le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: ritorna Tonica dal 1′

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Torino. Baldini conferma nel consueto 4-3-3 gran parte dell'undici iniziale scelto per il derby vinto nello scorso turno. L'unico cambio rispetto alla partita con la Juventus è Tonica che rientra al centro della difesa. Carrascosa scala quindi sulla sinistra nel quartetto di difesa, prendendo il posto di Kugyela. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
NAPOLI (3-4-2-1): Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Borriello, Milton Pereyra, Torre, Caucci, Gorica, Genovese, Olivieri. Allenatore: Rocco
TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Liema Olinga, Acquah, Ballanti; Sandrucci, Gabellini, Bonacina. Allenatore: Baldini
