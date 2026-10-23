Ecco le scelte dei due allenatori per la partita di Primavera tra Sassuolo e Torino. Baldini, squalificato per questa giornata, vuole dare continuità di risultati ai granata dopo il successo con la Roma. Per provare a farlo sceglie il solito Cereser tra i pali. Anche tutta la linea difensiva è confermata con Gaffurini a destra, Tonica e Carascosa centrali e Kugyela a completare la linea a quattro. Altre conferme arrivano a centrocampo dove le scelte fatte dal tecnico contro la Roma hanno convinto e sono tutte riproposte, ecco, allora, Ballanti sul centrodestra, Liema Olinga a fare da filtro in mezzo e Luongo che si posiziona come mezzala sinistra. I cambi arrivano in attacco: non è sostituibile Conzato, che infatti è l'unica pedina che non cambia Baldini. Diversa è, invece, la punta: Falasca, unica punta di ruolo, si riprende il posto dopo gli esperimenti delle ultime settimana. Ma un'altra differenza è sulla sinistra dove il solito ballottaggio Bonacina-Befani questa volta va all'ex Frosinone che partirà dal primo con il Sassuolo.

Sassuolo-Torino, le ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Nyarko, Vezzosi, Mussini, Chiricallo, Kulla, Campani, Pieragnolo, Liberali, Cornescu, Baffoh, Mirri. A disposizione: Lungu, Zanetti, Daldum, Barry, Acatullo, Cavani, Cairo, Capacchione, Gianelli, Coman, Merzi. All. Serpini.

TORINO (4-3-3): Cereser; Gaffurini, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ballanti, Liema Olinga, Luongo; Conzato, Falasca, Befani. A disposizione: Dorigo, Gatto, Alexandre, Tchamda, Bonacina, Ferraris, Scacchi, Zaghini, Banse, Tomic, Scibilia. All. Mularoni.