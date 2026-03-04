Toro News
Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari: esordio da titolare per Ewurum

L'undici titolare scelto da Baldini e Pisano
Eugenio Gammarino
Eugenio Gammarino 

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari. Rispetto alla scorsa gara contro il Napoli in trasferta c'è qualche cambio nella formazione di Baldini. Confermato Tonica al centro della difesa e Carrascosa quindi sulla sinistra nel quartetto di difesa. A centrocampo c'è Acquah in cabina di regia, lo accompagnano Ferraris, preferito a Liema Olinga, e Ballanti. In attacco tridente con Gabellini assistito da Sandrucci ed Ewurum alla prima da titolare. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Acquah, Ballanti; Sandrucci, Gabellini, Ewurum

CAGLIARI: Kehayov, Tronci, Malfitano, Prettenhoffer, Grandu, Sulev, Mendy, Albarracin, Franke, Russo, Raterink

