Torino-Verona 2-1: "Il +12 e il terzo successo di D'Aversa valgono la salvezza"

Tutto pronto per una gara che vuol dire tanto per il Torino. Al Valentino Mazzola di Orbassano i granata attendono la Cremonese di Pavesi nella gara valevole per la 33° giornata di Primavera 1. Con la vittoria del Sassuolo e lo scontro diretto tra Lazio e Verona, la formazione di casa deve, ancor più del solito, portare a casa punti preziosi per la salvezza. Mularoni, in panchina al posto dello squalificato Baldini, cambia non poco rispetto all'XI di partenza contro il Cesena: Tonica torna compagno di difesa insieme a Pellini e Carrascosa scala terzino sinistro. A centrocampo si rivede Liema Olinga, mentre Perciun si accomoda in panchina. Nel tridente offensivo, Conzato prende il posto dell'infortunato Sandrucci.

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Liema Olinga, Acquah, Ballanti; Conzato, Gabellini, Bonacina. A disposizione: Cereser, Gallo, Ferraris, Perciun, Zeppieri, Ewurum, Manzi, Kugyela, Melo, Gatto, Nascimento. Allenatore: Mularoni.

CREMONESE (3-5-2): Cassin; Pavesi, Paganotti, Marsi; Lickunas, Tessadri, Biolchi, Marino, Gashi; Kaba, Galli. A disposizione: Novati, Bugna, Bagordo, Achi, Lamorte, Herzuah, Murante, Stefani, Prendi, Jenzeri. Allenatore: Pavesi.