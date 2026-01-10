Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Milan: Perciun in campo dal 1′

Il Torino Primavera si prepara ad affrontare il Milan in un momento delicato della stagione, in cui ogni partita pesa e ogni punto si fa fondamentale. I granata dovranno prestare la massima attenzione contro un Milan che, pur occupando l'ottava posizione, ha bisogno di risalire la classifica in ottica play-off. Le due formazioni si sfidano oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 13, con un obiettivo comune: conquistare punti per lanciarsi in classifica. Manca poco al kick off e Baldini ha deciso la formazione: Siviero torna titolare fra i pali al posto di Santer, attacco affidato al trio Sandrucci-Zeppieri-Bonacina con l'ala sinistra che torna in campo dal 1' dopo aver smaltito l'influenza nel giorno del suo compleanno. A centrocampo torna titolare Sergiu Perciun che ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo dalla sfida contro l'Inter a fine novembre. Convocato Tonica, nuovo innesto arrivato in questa sessione invernale di calciomercato.