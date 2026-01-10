Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Milan: Perciun in campo dal 1′

Toro News
I titolari di Baldini per l'incontro di oggi contro il Milan
Eugenio Gammarino

Il Torino Primavera si prepara ad affrontare il Milan in un momento delicato della stagione, in cui ogni partita pesa e ogni punto si fa fondamentale. I granata dovranno prestare la massima attenzione contro un Milan che, pur occupando l'ottava posizione, ha bisogno di risalire la classifica in ottica play-off. Le due formazioni si sfidano oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 13, con un obiettivo comune: conquistare punti per lanciarsi in classifica. Manca poco al kick off e Baldini ha deciso la formazione: Siviero torna titolare fra i pali al posto di Santer, attacco affidato al trio Sandrucci-Zeppieri-Bonacina con l'ala sinistra che torna in campo dal 1' dopo aver smaltito l'influenza nel giorno del suo compleanno. A centrocampo torna titolare Sergiu Perciun che ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo dalla sfida contro l'Inter a fine novembre. Convocato Tonica, nuovo innesto arrivato in questa sessione invernale di calciomercato.

Le formazioni ufficiali di Torino-Milan

TORINO (4-3-3): Siviero; Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Olinga, Perciun; Sandrucci, Zeppieri, Bonacina. A disposizione: Cereser; Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Tonica, Gatto, Brzyski, Carvalho, Luongo. Allenatore: Baldini

MILAN: Longoni, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Lontani, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Vladimirov, Castiello. A disposizione: Bianchi, Pagliei, Geroli, Dotta, Grilli, Zaramella, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Renna

 

