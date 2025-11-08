Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Monza: Gabellini torna titolare

Torna in campo il Torino Primavera di Baldini. Dopo due sconfitte consecutive, i granata sono chiamati all'impegno contro il Monza. Sarà una gara in cui i giocatori di Baldini saranno chiamati a invertire la rotta dopo le sfide con Roma e Verona. Per questa gara il tecnico granata è pronto a tornare al 3-5-2. Tra i pali Santer e reparto difensivo che vedrà all'opera Perez, Pellini e Carrascosa. Sulle fasce spazio a Zaia, che va sull'esterno, e Kugyela, in mezzo Acquah, Ferraris e Perciun a supporto di Carvalho e Gabellini. L'attaccante ritorna da titolare dopo due panchine consecutive.