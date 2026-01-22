Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Roma: torna Gabellini dal 1′

Il Torino Primavera è chiamato ad affrontare il test Roma al primo vero big match del girone di ritorno. Obiettivo confermare quanto di buono costruito con sette risultati utili consecutivi e soprattutto le due vittorie in fila, contro Cremonese e Milan, che hanno permesso ai granata di respirare dopo mesi di apnea. Manca poco al calcio d'inizio delle 14 e il tecnico Francesco Baldini ha scelto il suo undici iniziale per la sfida con i giallorossi. Da segnalare il ritorno di Tommaso Gabellini tra i titolari, il classe 2006 era rientrato già col Monza dopo la squalifica di tre turni. Confermato Daniel Tonica al centro della difesa, ancora assenti Pellini ed Acquah, in panchina il neo acquisto Rivas.