Le valutazioni al termine della sfida di Primavera 1 tra ciociari e granata. Il Torino perde l'imbattibilità dell'ultimo periodo

Piero Coletta 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 13:28)

Il Torino perde lo scontro diretto per la salvezza. Fa male, perché la squadra non gioca una brutta gara, collezionando anche diverse occasioni per andare a rete. Il Frosinone però è nettamente più cinico nelle situazioni e segna due gol da situazione di contropiede, portando a casa il bottino pieno. Di seguito le pagelle.

SANTER 6: L'estremo difensore torna titolare dopo aver scontato la squalifica rimediata con quell'errore in uscita contro il Parma. Risponde presente al 30' su Colley. Puntuale quando viene chiamato in causa, cade sul siluro rasoterra di Gori al 54' e sulla giocata di Colley, ma non ha colpe.

MANZI 5.5: Esordio dal primo minuto di gioco per il nuovo arrivato, acquistato dalla Sammaurese nel corso del mercato di gennaio. Intraprendente, non sente l'emozione del debutto dal primo minuto. Dal suo lato il Frosinone si fa vedere ben poche volte. Macchia però un buon esordio perdendosi Colley sul gol del 2-1 dei ciociari.

PELLINI 6: Ancora confermato in Primavera: terza presenza consecutiva con Baldini dopo le settimane in prima squadra con Baroni. Alla mezzora è protagonista di una sporcatura su un filtrante di Gori per Colley, un tocco che riesce a mandare fuori giri l'attaccante ciociaro. Per il resto della gara trasmette sicurezza al reparto difensivo dei granata. Non riesce a intervenire sull'assist di Mboumbou dopo aver fatto un grande intervento proprio sullo stesso giocatore ciociaro.

TONICA 5.5: C'è ancora spazio per il difensore rumeno, giunto alla quinta gara da titolare consecutiva. Attento in marcatura, fa buona guardia. Macchia però la sua prestazione al 54': Gori effettivamente lo salta con troppa facilità sul diagonale che porta il Frosinone in vantaggio. L'unica pecca della sua gara.

CARRASCOSA 6.5: Il rientro di Pellini, la conferma di Tonica e Kugyela in panchina portano Baldini a posizionarlo ancora sulla sinistra. Per il numero 4 però non è un problema, l'interpretazione del ruolo è sempre molto attenta e precisa, con chiusure puntuali. Non manca l'apporto offensivo: la doppia occasione di Zeppieri nasce proprio da un suo pallone. (62' KUGYELA 5.5: Baldini lo vede in quel ruolo e lo inserisce al posto di Carrascosa per portare più spinta sulla sinistra. Un paio di inserimenti, ma non porta quella brillantezza offensiva come in altre occasioni)

FERRARIS 5.5: Ancora titolare, il centrocampista pecca di sicurezza infilandosi in situazioni complicate come al 19', quando perde un brutto pallone che per fortuna sua non porta alcun danno ai granata. Non è particolarmente ispirato, fatica a trovare la propria dimensione nel centrocampo di Baldini. Nella ripresa si divora una grande occasione sul pallone perfetto di Conzato. (75' ACQUAH sv)

LIEMA OLINGA 6: Ancora titolare davanti alla difesa, a conferma di come sia importante per l'equilibrio della squadra granata. Alla mezzora però perde un pallone sanguinoso su Gori. Pochi minuti dopo il mediano si prende un cartellino giallo del tutto evitabile su Toci. Porta comunque ordine nella manovra e recupera come suo solito molti palloni.

BALLANTI 5.5: Una delle mosse a sorpresa di Baldini, che rilancia il diciassettenne dal primo minuto di gioco dopo averlo recuperato dai guai muscolari. Il classe 2008 si inventa un grande pallone al 22' per Conzato. Troppo poco però, oltre a quel lampo non si fa vedere più di tanto. Baldini se ne accorge e lo sostituisce. (62' NASCIMENTO 6: cambio che porta vivacità nel centrocampo granata. Da un suo inserimento nasce una grande occasione al 70': solo un grande intervento di Rodolfo gli nega un bel gol).

CONZATO 6.5: Preferito a Sandrucci, l'esterno d'attacco parte bene recuperando palla su Oblak al quinto minuto del primo tempo, ritardando però di un attimo il tiro. Ha voglia di fare e l'intraprendenza non manca, come la conclusione dai 50 metri al quarto d'ora del primo tempo, che costringe il portiere ciociaro al grande intervento. È ancora pericoloso al 22' sulla palla geniale di Ballanti. Il più attivo nella prima frazione, si conferma frizzante in avvio di ripresa. Al 78' inventa un grande cross col mancino per Ferraris, che però spreca di testa.

ZEPPIERI 5.5: Titolare per la seconda gara consecutiva, al 12' sbaglia un pallone di ritorno semplice per Bonacina. Ha una grande chance al 34' su suggerimento di Conzato, ma l'attaccante viene fermato proprio sul più bello. Ha una doppia chance clamorosa al 39', ma le sciupa malamente peccando di quell'istinto da killer. (45' GABELLINI 6.5: Entra per dare fisicità ed esperienza, ma viene tamponato bene dalla difesa. Al 67' però è freddo nel siglare il gol del pareggio. D'altronde l'attaccante si fa vedere al posto giusto al momento giusto. Bene il colpo d'esterno che libera alla conclusione Nascimento.)

BONACINA 5.5: Torna in campo dal primo minuto dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Non è particolarmente ispirato, ma va detto che la squadra cerca il più delle volte Conzato. Certo, quando viene servito è ben tamponato dalla difesa, che di fatto lo annulla. Ha una grande chance in avvio sul cambio di gioco di Conzato, ma pecca nelle tempistiche del tiro. Da rivedere. (62' EWURUM 6: Ottimo l'impatto del nuovo arrivato, che entra di prepotenza nel gol di Gabellini con l'assist).

ALL. BALDINI 5.5: Il suo Torino cade nella gara più importante, perdendo l'imbattibilità degli ultimi due mesi. Il Torino non gioca una brutta gara e le occasioni per trovare i tre punti sono diverse. I cambi anche aiutano a rialzare la partita dopo lo svantaggio, l'episodio finale però condanna a un ko. Non è tutto da bocciare quindi di quanto visto a Ferentino. Pesa però la sconfitta, proprio perché arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza.