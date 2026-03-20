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PRIMAVERA

Primavera, le scelte ufficiali di Verona-Torino: Perciun titolare dopo due mesi

Primavera, le scelte ufficiali di Verona-Torino: Perciun titolare dopo due mesi - immagine 1
Le scelte di Baldini in vista della gara contro il Verona
Piero Coletta
Piero Coletta Redattore 

Torna in campo il Torino Primavera, impegnato in trasferta contro l’Hellas Verona, attualmente undicesimo in classifica. Un appuntamento cruciale per i granata, chiamati a dare continuità alla vittoria contro l’Inter per blindare la salvezza. Per questa sfida delicata, il tecnico Baldini si affida al 4-3-3. Tra i pali confermato Santer, mentre la linea difensiva presenta alcune novità: complice l'infortunio di Pellini, al centro della difesa agirà la coppia composta da Tonica e Carrascosa. Sulle fasce spazio a Zaia a destra e Kugyela a sinistra. In cabina di regia si posiziona Acquah, affiancato dalle mezzali Liema Olinga e Perciun: per il talento moldavo si tratta di un atteso ritorno dal primo minuto, a due mesi esatti dall'ultima maglia da titolare (lo scorso 17 gennaio contro il Monza). Il tridente offensivo sarà invece formato da Sandrucci, Gabellini e Bonacina.

HELLAS VERONA: Tommasi, Vermesan, De Battisti, Monticelli, De Rossi, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz, Barry, Peci. A disposizione: Castagnini, Raccanello, Martini, Szimionas, Pinessi, Stella, Mussola, Bortolotti, Fabbri. Allenatore: Montorio.

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Liema Olinga, Acquah, Perciun; Sandrucci, Gabellini, Bonacina. A disposizione: Cereser, Gallo, Ferraris, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Conzato, Manzi, Gatto, Nascimento. Allenatore: Baldini.

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