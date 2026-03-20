Primavera, le scelte ufficiali di Verona-Torino: Perciun titolare dopo due mesi

Torna in campo il Torino Primavera, impegnato in trasferta contro l’Hellas Verona, attualmente undicesimo in classifica. Un appuntamento cruciale per i granata, chiamati a dare continuità alla vittoria contro l’Inter per blindare la salvezza. Per questa sfida delicata, il tecnico Baldini si affida al 4-3-3. Tra i pali confermato Santer, mentre la linea difensiva presenta alcune novità: complice l'infortunio di Pellini, al centro della difesa agirà la coppia composta da Tonica e Carrascosa. Sulle fasce spazio a Zaia a destra e Kugyela a sinistra. In cabina di regia si posiziona Acquah, affiancato dalle mezzali Liema Olinga e Perciun: per il talento moldavo si tratta di un atteso ritorno dal primo minuto, a due mesi esatti dall'ultima maglia da titolare (lo scorso 17 gennaio contro il Monza). Il tridente offensivo sarà invece formato da Sandrucci, Gabellini e Bonacina.