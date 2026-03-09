Primavera, Lecce-Torino 1-1: i granata rimettono in piedi la partita nella ripresa

Primo tempo in affanno per i granata, nella ripresa Sandrucci regala il pareggio

Eugenio Gammarino Redattore 9 marzo - 13:26

Il Torino inciampa, si riassesta e poi strappa un punto al Lecce. Al Deghi Center di San Pietro in Lama termina 1-1 la sfida tra la Primavera granata, reduce da tre vittorie consecutive, e i giallorossi di Schipa. Una prodezza di Esteban sblocca subito il match, ma il secondo gol consecutivo in trasferta di Sandrucci riporta in equilibrio il risultato nella ripresa. Un Toro parso decisamente sottotono e in difficoltà contro i salentini nel primo tempo, ha offerto una gara ambivalente. Dopo un primo tempo in affanno, i cambi di Mularoni hanno dato nuova linfa alla squadra che è riuscita ad agguantare il pareggio. La prossima settimana i granata ospiteranno l'Inter sesta a Orbassano.

Le scelte: c'è Perez dal 1' al posto di Tonica — Il Torino deve dare seguito ai tre risultati utili consecutivi per risalire la classifica e aumentare il margine sulla zona playout. Baldini, squalificato e sostituto in panchina da Mularoni, sceglie di scendere in campo con il solito 4-3-3 con due cambi di gestione delle forze dopo la gara vinta contro il Cagliari nell'infrasettimanale. Tra i pali c'è sempre Santer. In difesa la sorpresa è la coppia Pellini-Perez, con lo spagnolo che fa rifiatare Tonica scendendo in campo per la prima volta dopo tre mesi. Sulle fasce Zaia e ancora Carrascosa, confermato sull'out di sinistra. A centrocampo Acquah in regia, assistito da Liema Olinga, che prende il posto di Ballanti, e Ferraris. In attacco tridente composto da Sandrucci, Gabellini centravanti ed Ewurum alla seconda gara consecutiva da titolare.

Il primo tempo: Esteban semina il panico, una sua prodezza porta avanti il Lecce — Quella del Deghi Center di San Pietro in Lama non è un partita semplice: il Toro vuole dare seguito al periodo molto positivo e si scontra con una delle sorprese di questo campionato che lotta per un posto ai playoff. Infatti, partono subito forte i salentini. La squadra di Schipa dopo neanche 3' si porta sull'1-0 con la prodezza di Esteban: l'attaccante spagnolo, al primo pallone toccato, manda a vuoto Pellini con una sterzata e con un tiro a incrociare di destro porta i suoi in vantaggio. Partita che si fa subito in salita per i granata. La squadra di Baldini non riesce a imporre il proprio gioco e subisce le ripartenze dei giallorossi. Al 13' ancora un rischio per la difesa granata: Esteban, di nuovo protagonista, sbuca in area e Pellini entra leggermente in ritardo atterrandolo. Lo spagnolo protesta ma l'arbitro fa segno di continuare. Dopo questo episodio i granata iniziano a spingersi di più in avanti. È Sandrucci a dare la scossa alla squadra. Dopo due minuti l'esterno d'attacco tenta il sinistro dal limite ma Penev si fa trovare pronto e devia in angolo. Il Toro vuole trovare subito il pareggio ma la retroguardia salentina si chiude efficacemente. Dopo la mezz'ora il Lecce torna a spingere in avanti sfiorando in un paio di occasioni il gol del raddoppio. Il Torino appare decisamente in affanno, i diversi errori individuali non rendono fluido il gioco dei granata. Agli sgoccioli di un primo tempo sottotono, la difesa granata si fa ancora sorprendere: prima Perez manca clamorosamente il pallone in area favorendo l'incursione di Rashidi che da due passi non riesce a deviare verso la porta di Santer; dopo 30'' l'estremo difensore deve immolarsi sulla conclusione di Esteban, tenendo a galla il risultato. Ma non è tutto perché al 46' Pehlivanov colpisce il palo con una conclusione di sinistro da centro area che poteva costare caro ad Acquah e compagni.

Il secondo tempo: Toro salvato dal sinistro di Sandrucci, un punto ai granata — Alla ripresa Baldini conferma il 4-3-3 facendo un triplo cambio: Ballanti, Kugyela e Bonacina prendono rispettivamente il posto di Ferraris, Perez ed Ewurum. Con i nuovi ingressi cambiano leggermente le posizioni in campo: Carrascosa va a posizionarsi al fianco di Pellini come centrale e Kugyela va a coprire l'out di sinistra. Nonostante i cambi, il Toro fatica a carburare, subendo le percussioni in avanti dei giallorossi. Tuttavia, superata l'ora di gioco Acquah e compagni riescono a dare una scossa al match. Romeo Sandrucci protagonista assoluto: al 64' l'esterno d'attacco granata riesce a riportare i granata in parità. Il numero 30 del Torino, pescato sull'out di destra da Acquah, fa partire un sinistro rasoterra velenoso dal limite su cui Penev non può nulla. Secondo gol consecutivo in trasferta per Sandrucci dopo quello al Napoli. Punteggio sull'1-1 e parità ristabilita. Dopo la rete del pareggio il Toro appare molto più motivato. Nonostante la pressione alta del Lecce, i granata riescono a mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa sfruttando la dinamicità di Sandrucci e il neo entrato Bonacina. Al 79' Mularoli rimette mano alla formazione: entra in campo Zeppieri al posto di Gebellini cambiando il riferimento in attacco. A dieci minuti dalla fine inizia a scaldarsi il match: la posta in palio è alta e nessuna delle due formazioni vuole interrompere il proprio cammino. Le squadre iniziano ad allungarsi ma è il Torino a rendersi pericoloso con le percussioni di Bonacina. A tre minuti dalla fine un altro cambio nel Toro: esce l'autore del gol Sandrucci per crampi, al suo posto Conzato. Dopo il cambio il Torino non smette di spingere ma è il Lecce a rendersi pericoloso negli ultimi istanti della gara: una punizione di Gorter sembra poter beffare la difesa granata ma Santer allontana con i pugni ogni pericolo. Al 93' il direttore di gara fischia tre volte, un punto a testa per le due squadre.

Il tabellino — LECCE-TORINO 1-1

Marcatori: 3' Esteban (L), 64' Sandrucci (T)

LECCE: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Staszak, Di Pasquale (76' Skovgaard), Flies (89' Longjean), Esteban Sanchez, Gofter. Allenatore: Schipa.

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Perez (45' Kugyela), Carrascosa; Ferraris (45' Ballanti), Acquah, Liema Olinga; Sandrucci (87' Conzato), Gabellini (79' Zeppieri), Ewurum (45' Bonacina). Allenatore: Mularoni.

Ammoniti: 36' Pacia (L), 47' Liema Olinga (T), 56' Pehlivanov (L), 72' Rashidi (L), 91' Acquah (T), 91' Longjean (L)