Primavera, Padoin post Juventus-Torino 4-3: “Non avremmo voluto fare un secondo tempo così”

Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero dopo la partita contro i granata valida per il 28° turno del campionato Primavera 1

Redazione Toro News 1 marzo 2025 (modifica il 1 marzo 2025 | 15:40)

Al termine del derby Primavera tra Juventus e Torino il tecnico in seconda bianconero Simone Padoin ha commentato la prestazione dei suoi giocatori in questo match valido per il 28° turno di campionato.

Primo tempo di qualità, nel secondo la rimonta subita e poi il gol vittoria allo scadere. Come commenta la prestazione nel derby? "Abbiamo avuto grande qualità nelle giocate, davanti abbiamo grande qualità con Merola e Vacca. Siamo riusciti a stare molto alti e conceder pochissimo spazio fra le linee dove sapevamo che il Torino è forte. Non so se era regolare il quarto gol annullato a inizio ripresa ma ci avrebbe permesso di fare un secondo tempo un po' più tranquillo. Invece, è stato un secondo tempo in cui il Torino ci ha dato molto fastidio con i due attaccanti e hanno fatto molti cross su cui noi abbiamo peccato. Abbiamo peccato anche sulle palle inattive ma poi c'è stato il 4 a 3 finale."

La reazione è arrivata in un momento in cui il Toro ne aveva di più mentalmente... "Ci abbiamo creduto, è stato bravissimo Crapisto a crederci e a tirare. Ci abbiamo creduto anche se non avremmo voluto fare un secondo tempo così. E' successo e questo ci deve servire da lezione perchè dobbiamo chiuderla prima la partita anche sul piano mentale e non dare la possibilità alla squadra avversaria di crederci".

La vittoria nel derby è una spinta in più in ottica playoff? "Vittoria ottima per il sesto posto perchè le cinque davanti stanno dimostrando di aver quel qualcosa in più. Ci sono tante squadre in lizza per il sesto posto e oggi dovevamo dimostrare di essere migliorati dal punto di vista di interpretare la partita ma non ci siamo riusciti".

Su cosa si può lavorare per colmare il gap con le prime cinque in classifica? "Tutto questo passa dal miglioramento dei singoli. Abbiamo molta qualità e dobbiamo limare i difetti come quelli su calcio piazzato e le palle giocate lunghe".