Primavera, Parma-Torino 1-1: Zeppieri salva i granata allo scadere

Zeppieri è il salvatore dei granata: l'attaccante sigla allo scadere la rete del pareggio

Piero Coletta 26 gennaio - 16:07

C'è un tratto distintivo nel Torino della gestione Baldini: il cuore. Il carattere, quello che serve tirare fuori nei momenti difficili, come quello che la squadra ha attraversato nel finale della gara con il Parma. A Noceto i granata rischiano di sbandare dopo l'espulsione di Santer e la rete di Mena Martinez. Proprio quando sembrava non esserci più speranza il subentrato Zeppieri diventa glaciale nell'unica occasione della sua partita e sigla l'1-1 definitivo dimostrando che il Torino c'è e ancora una volta rilancia la sua fame di salvezza.

Le scelte di Baldini: torna Pellini al centro della difesa, Kugyela torna in attacco — l tecnico dei granata conferma il 4-3-3. Tra i pali siede Santer, protetto da una linea difensiva a quattro composta da Zaia, Tonica, Pellini e Carrascosa. Per Pellini si tratta del ritorno dal primo minuto dopo il periodo in cui era stato aggregato alla prima squadra di Marco Baroni. A centrocampo, le chiavi della regia sono affidate all'inamovibile Liema Olinga, supportato dalle mezzali Luongo a sinistra e Ferraris a destra. In attacco, il tridente vede Sandrucci agire sul binario di destra, mentre sul fronte opposto Kugyela rileva lo squalificato Bonacina proponendosi in veste offensiva dopo essere stato a lungo impiegato fuori ruolo come terzino. Il ruolo di unica punta centrale è affidato a Gabellini.

Il primo tempo: Santer subito decisivo, poi un buon Torino — L'approccio della gara è da dimenticare per i granata. Forse un po' timorosi di fronte ad una delle selezioni più forti della categoria, i piemontesi rischiano di capitolare dopo ventitré secondi. Mikolajewski sfonda in area di rigore e serve il liberissimo Cardinali. L'attaccante 2006 colpisce a botta sicura, ma sulla strada si trova uno strepitoso Santer. L'estremo difensore granata è bravissimo a immolarsi col corpo sulla conclusione ravvicinata del ducale. Un avvio shock, che vede i padroni di casa controllare la sfera. Un avvio shock e che rischiava di mettere subito in salita la sfida. Scampato il pericolo, il Torino di Baldini si assesta e col passare dei minuti esce dal guscio. Lo fa al 10' con un bellissimo cross di Zaia: Gabellini è completamente libero e salta indisturbato di testa, mettendo però alto da posizione favorevole. L'occasione scioglie la truppa di Baldini, che torna a cercare il suo consueto gioco di coinvolgimento delle ali. In particolare Sandrucci: l'esterno poco dopo la mezzora fa girare il suo mancino dal vertice dell'area di rigore dei gialloblù. Astaldi vola e con la punta delle dita devia in angolo. Nel complesso un buon Torino, che caratterialmente supera una prima parte di gara non proprio all'altezza. La gara si assesta sull'equilibrio, anche se poco dopo la mezz'ora è il Parma a trovare più pericolosità con una punizione di Mikolajewski: attento Santer sul tiro velenoso. La Primavera granata non resta a guardare e, come un pugile sul ring, risponde con Kugyela, in quello che è il primo vero sganciamento offensivo dell'esterno sinistro. Il tentativo in diagonale viene deviato in angolo da Astaldi. Il finale di frazione è però di marca parmense, ma la truppa di Baldini, pur con qualche sofferenza, resiste.

Il secondo tempo: Santer la combina grossa, ma Zeppieri è glaciale — La seconda parte di gara si apre con un cambio per parte. Nel Parma Avramescu lascia il campo per Mengoni e nel Torino esce Sandrucci, che viene rimpiazzato da Conzato. Con queste due modifiche si apre il secondo tempo, che vede Santer negare la gioia del gol a Mikolajewski con un altro guizzo. È però un lampo, un fulmine a ciel sereno: il primo quarto d'ora infatti è all'insegna della staticità e delle poche occasioni sia da una parte che dall'altra. Qualche errore di troppo anche a livello tecnico per i ventidue giocatori in campo. Dal lato Parma Corrent opta per l'inserimento di Marchesi al posto di Castaldo, mentre Baldini inserisce Zeppieri e Carvalho per Gabellini e Luongo. I padroni di casa tornano a farsi vedere al 66': grande suggerimento per Mikolajewski centralmente. Sulla sua strada però c'è Santer, che salva i suoi. Tecnicamente l'estremo difensore sarebbe il migliore in campo. Sì, condizionale: al 69' il portiere la combina grossa perdendo palla al limite proprio su Mikolajewski. L'attaccante ducale ruba palla e il classe 2007 granata lo stende peccando di eccesso di fiducia. Nessun dubbio per il direttore di gara: rosso e cambio obbligato per Baldini, che fa entrare Cereser, all'esordio in Primavera 1, al posto di Kugyela. La gara cambia totalmente, Corrent annusa la possibilità del colpo e stravolge ulteriormente il Parma con gli inserimenti di Semedo e Opoku per una formazione totalmente a trazione anteriore. La pressione dei ducali porta i suoi frutti al 79', quando Martinez, servito da Mengoni, trova il rasoterra chirurgico che si infila nell'angolino basso alle spalle di un incolpevole Cereser. Una pugnalata terribile per i granata, che fino a quel momento non si erano disuniti. Baldini prova la mossa Falasca per Zaia, nel tentativo di un forcing finale. Proprio nel momento peggiore, il Torino tira fuori il carattere. Olinga serve Ferraris, col numero 8 che al limite dell'area inventa un grande passaggio per Zeppieri. Uno contro uno l'attaccante diventa "Iceman" e col piatto destro supera Astaldi. Parma colpito proprio quando sembrava aver archiviato i tre punti: Corrent prova ancora ad inserire Pajsar, ma i granata si difendono con le unghie e con i denti fino al fischio finale. Con carattere e con grinta il Torino strappa un punto a Noceto in casa del Parma. Una prestazione caratterialmente importante per la banda di Baldini, che prolunga così il periodo di imbattibilità. Il tecnico risolve la magagna con l'inserimento di Zeppieri, che in questo momento sembra essere l'uomo simbolo dei granata.

Il tabellino — PARMA-TORINO 1-1

Marcatori: 79' Martinez (P), 87' Zeppieri (T).

Parma: Astaldi, Mena (88' Pajsar), Mikolajewski, Cardinali, Castaldo (56' Marchesi), Drobnic, Balduzzi (75' Semedo), Diop (75' Opoku), Conde, Konaté, Avramescu (45' Mengoni). A disposizione: Casentini, D’Intino, Coulibaly, Varali, Alinovi, Chimezie. Allenatore: Corrent.

Torino (4-3-3): Santer; Zaia (84' Falasca), Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Liema Olinga, Luongo (61' Carvalho); Sandrucci (45' Conzato), Gabellini (61' Zeppieri), Kugyela (69' Cereser). A disposizione: Gallo, Perez, Penkov, Gatto, Brzyski, Rivas. Allenatore: Baldini.

Ammoniti: 23' Martinez (P), 59' Carrascosa (T)

Espulsioni: 69' Santer (T).