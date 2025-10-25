Primavera, Roma-Torino 2-0: Della Rocca condanna i granata a una nuova sconfitta

Baldini si mette a specchio rispetto alla Roma e vara il 3-4-2-1 abbandonando il 3-5-2. Due le pedine diverse rispetto al pareggio casalingo rimediato contro il Frosinone. Tra i pali c'è il ritorno di Siviero, prima volta da titolare dopo l'esperienza al Mondiale U20 in Cile. Confermata la difesa a tre composta dal trio di centrali Zaia-Pellini-Carrascosa. A centrocampo torna titolare Liema Olinga, lontano da fine agosto complici gli infortuni. Il belga è in coppia con Acquah, confermato; sugli esterni ancora Politakis e Kugyela. Sulla trequarti la sorpresa è Sabone, avanzato per fare reparto con Perciun alle spalle di Gabellini, tornato titolare dopo due panchine e dopo aver segnato la doppietta decisiva con il Frosinone.

Il secondo tempo: Della Rocca condanna il Torino, termina 2-0 al Tre Fontane

Alla ripresa Baldini conferma il 3-4-2-1, facendo due cambi: nell'intervallo escono Liema Olinga e Sabone lasciando il posto a Conzato e Carvalho. Con i cambi il Torino torna in campo più motivato: al 50', dopo il corner guadagnato da Conzato, Kugyela tenta il tiro di sinistro da fuori area ma la sfera scheggia l'incrocio dei pali. I granata ci riprovano dopo pochi minuti con Perciun che, approfittando di un errore di Romano, cerca il tiro dalla distanza. Il moldavo non riesce a dare né forza, né precisione, e De Marzi fa sua la palla senza troppi problemi. Ma è sempre la Roma a gestire i tempi con un lungo possesso palla, cercando di penetrare la difesa granata. Al 58' arriva il raddoppio della squadra di Guidi, ancora il solito Della Rocca. Il numero 7 giallorosso, pescato in corsa dall'ottimo filtrante di Romano, riesce a saltare Siviero con un pallonetto depositando la palla in rete. Il Torino accusa il colpo e la Roma prova ad approfittarne con Romano che tenta il tiro dalla distanza, bloccato senza troppi problemi da Siviero. Baldini rimette mano alla formazione al 65': Barranco prende il posto di Politakis, in attacco Zeppieri sostituisce Gabellini. Passano cinque minuti e anche Kirilov entra al posto di Acquah per dare più spinta in fase offensiva. Nonostante i cambi i ragazzi di Baldini non sembrano riuscire a reagire. La Roma domina e va due volte vicino al tris nel finale provando prima ad approfittare di un pasticcio della difesa granata, poi con Romano all'ennesima sfida con Siviero che si supera. Il Torino a un minuto dallo scadere resta anche in dieci dopo il doppio giallo a Conzato, la partita non ha più nulla da dire e termina sul 2-0 al Tre Fontante.