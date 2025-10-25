Il Torino si spegne al Tre Fontane. La Primavera di Baldini non riesce a dare seguito agli ultimi risultati utili e si arrende a una Roma dominante sul piano del gioco e ora in vetta alla classifica. In un primo tempo scarno di occasioni, una disattenzione difensiva costa caro ai granata favorendo il vantaggio della Roma. Più positivo il Toro nella ripresa, ma nel momento migliore dei granata arriva il doppio vantaggio dei capitolini che mette la parola fine alle speranze di riaprire i giochi. La Primavera resta pericolosamente vicina alla zona playout.
Primavera, Roma-Torino 2-0: Della Rocca condanna i granata a una nuova sconfitta
Le scelte: Baldini in campo con il 3-4-2-1, Gabellini si conquista la titolarità. Rientra Liema Olinga post infortunio—
Baldini si mette a specchio rispetto alla Roma e vara il 3-4-2-1 abbandonando il 3-5-2. Due le pedine diverse rispetto al pareggio casalingo rimediato contro il Frosinone. Tra i pali c'è il ritorno di Siviero, prima volta da titolare dopo l'esperienza al Mondiale U20 in Cile. Confermata la difesa a tre composta dal trio di centrali Zaia-Pellini-Carrascosa. A centrocampo torna titolare Liema Olinga, lontano da fine agosto complici gli infortuni. Il belga è in coppia con Acquah, confermato; sugli esterni ancora Politakis e Kugyela. Sulla trequarti la sorpresa è Sabone, avanzato per fare reparto con Perciun alle spalle di Gabellini, tornato titolare dopo due panchine e dopo aver segnato la doppietta decisiva con il Frosinone.
Il primo tempo: la deviazione di Pellini porta in vantaggio i giallorossi—
È la Roma a farsi avanti per prima, provando subito ad imporre il proprio gioco. Infatti, alla prima chance utile della partita i giallorossi passano subito in vantaggio. Al 13' Della Rocca riesce a penetrare sulla corsia sinistra tentando un cross rasoterra in area: Zaia battuto nel contrasto, la deviazione di Pellini sul tiro in area beffa l'uscita di Siviero che viene trafitto. Roma in vantaggio. La squadra di Baldini prova subito a reagire. Dalla corsia destra Politakis riesce a crossare forte nell'area difesa da De Marzi, causando qualche brivido alla difesa avversaria che spazza in calcio d'angolo. La partita poi entra in una fase di stallo, senza grandi occasioni. Il possesso palla rimane costantemente a favore dei giallorossi, che aspettano il momento giusto di colpire trovando però una difesa granata attenta e compatta. Il Toro torna a farsi avanti solo alla mezz'ora dopo essere rimasto contratto per larghe fasi e ci riprova alla mezz'ora con la punizione battuta da Perciun che pesca in area Pellini. Il difensore riesce a fare la sponda in area per Gabellini ma commette fallo in attacco. I granata tornano negli spogliatoi sotto di un gol, costa caro l'episodio dell'autogol.
Il secondo tempo: Della Rocca condanna il Torino, termina 2-0 al Tre Fontane—
Alla ripresa Baldini conferma il 3-4-2-1, facendo due cambi: nell'intervallo escono Liema Olinga e Sabone lasciando il posto a Conzato e Carvalho. Con i cambi il Torino torna in campo più motivato: al 50', dopo il corner guadagnato da Conzato, Kugyela tenta il tiro di sinistro da fuori area ma la sfera scheggia l'incrocio dei pali. I granata ci riprovano dopo pochi minuti con Perciun che, approfittando di un errore di Romano, cerca il tiro dalla distanza. Il moldavo non riesce a dare né forza, né precisione, e De Marzi fa sua la palla senza troppi problemi. Ma è sempre la Roma a gestire i tempi con un lungo possesso palla, cercando di penetrare la difesa granata. Al 58' arriva il raddoppio della squadra di Guidi, ancora il solito Della Rocca. Il numero 7 giallorosso, pescato in corsa dall'ottimo filtrante di Romano, riesce a saltare Siviero con un pallonetto depositando la palla in rete. Il Torino accusa il colpo e la Roma prova ad approfittarne con Romano che tenta il tiro dalla distanza, bloccato senza troppi problemi da Siviero. Baldini rimette mano alla formazione al 65': Barranco prende il posto di Politakis, in attacco Zeppieri sostituisce Gabellini. Passano cinque minuti e anche Kirilov entra al posto di Acquah per dare più spinta in fase offensiva. Nonostante i cambi i ragazzi di Baldini non sembrano riuscire a reagire. La Roma domina e va due volte vicino al tris nel finale provando prima ad approfittare di un pasticcio della difesa granata, poi con Romano all'ennesima sfida con Siviero che si supera. Il Torino a un minuto dallo scadere resta anche in dieci dopo il doppio giallo a Conzato, la partita non ha più nulla da dire e termina sul 2-0 al Tre Fontante.
Il tabellino—
ROMA-TORINO 2-0
Marcatori: 13' aut. Pellini (R), 58' Della Rocca (R)
ROMA (3-4-2-1): De Marzi, Marchetti, Seck, Di Nunzio, Della Rocca (67' Forte), Bah, Arena (82' Almaviva), Mirra (72' Nardin), Terlizzi (82' Arduini), Lulli (72' Litti), Romano. A disposizione: Stomeo, Zinni, Sugamele, Scacchi, Cama, Paratici. Allenatore: Guidi.
TORINO (3-4-2-1): Siviero; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis (65' Barranco), Liema Olinga (45' Conzato), Acquah (70' Kirilov), Kugyela; Sabone (45' Carvalho), Perciun; Gabellini (70' Zeppieri). A disposizione: Santer, Ferraris, Perez, Sandrucci, Gatto, Brzysky. Allenatore: Baldini
Ammoniti: Della Rocca (R), Perciun (T), Zaia (T), Conzato (T)
Espulsi: Conzato (T)
