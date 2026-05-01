Poteva essere il primo match point salvezza, invece rischia di riaprirsi la lotta per evitare i playout. La Primavera granata torna a casa dall'Emilia con un rammarico enorme, non aver saputo reagire troppo a lungo alla splendida rete di Cornescu. Il vantaggio del Sassuolo manda in tilt per un tempo intero il Toro. Baldini cambia tutto nella ripresa, si gioca un assetto ultra offensivo e i granata si riprendono ma il forcing finale non riesce. È Perciun ad andare più vicino al gol del pari, risultato con cui i granata avrebbero potuto sperare di chiudere il discorso salvezza (Napoli permettendo). Nyarko dice no e regala la vittoria per 1-0 al Sassuolo, che aggancia il Torino e si prende anche il quindicesimo posto avendo gli scontri diretti a favore.

Sassuolo-Torino, le scelte: Ewurum alla terza da titolare, Liema Olinga play

Il primo tempo: una magia dalla distanza di Cornescu destabilizza i granata

Il secondo tempo: il Toro reagisce ma regge il fortino neroverde

Il tabellino

Il tecnico granata Francesco Baldini sceglie di puntare ancora sul suo 4-3-3 ma con qualche accorgimento rispetto all'ultimo match contro l'Atalanta. Confermato il reparto arretrato visto la scorsa settimana: Santer tra i pali, davanti a lui la coppia di centrali formata da Pellini e Tonica con Zaia e Carrascosa sulle fasce. A centrocampo Liema Olinga si prende il ruolo di play al posto di Perciun, ancora Ballanti mezzala sinistra e Ferraris a destra. In attacco Gabellini punta centrale assistito da Conzato da un lato (al posto di Sandrucci ancora indisponibile) e dall'altra parte torna Ewurum, titolare a due mesi dall'ultima volta (terza partenza dal 1' da quando è arrivato in Primavera nel mercato invernale).La squadra di Baldini contro gli emiliani vuole liberarsi del peso della lotta salvezza e giocarsi le sue carte, ma il Sassuolo di Bigica ha tutt'altri piani perché deve allontanarsi dal Napoli. Dopo una prima fase piatta del match, con pochi squilli da entrambe le parti, è il Torino a rendersi pericoloso dall'out di destra con un paio di incursioni di Zaia. Tuttavia, al 24' il Sassuolo passa in vantaggio con un eurogol di Cornescu. Il trequartista neroverde tenta la giocata personale e da trenta metri lascia partire un tiro velenoso che si insacca all'incrocio dei pali e non lascia scampo a Santer. Sassuolo avanti. Il Toro accusa il colpo, anche a livello mentale, e dopo tre minuti la squadra di Bigica va vicino al raddoppio con il tiro ad incrociare di Kulla che si spegne di poco sul fondo. I ragazzi di Baldini non riescono a reagire e il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa con i granata che, nonostante qualche spunto sulle fasce, non concludono nemmeno una volta verso la porta difesa da Nyarko.Alla ripresa Baldini si gioca subito un triplo cambii: dentro Luongo, Kugyela e Perciun; fuori Ballanti, Tonica e Ferraris. Il Toro, rinforzato dai cambi decisamente offensivi e sostituite le mezzali, cerca di imporre il proprio gioco ma la difesa neroverde riesce a contenere gli attacchi granata. Perciò, dieci minuti dopo, Baldini rimette ancora mano alla formazione: Zeppieri prende il posto di Liema Olinga. La nuova linfa si vede e il Sassuolo inizia a patirla, chiudendosi nella propria metà campo. Il Toro inizia a creare densità nell'area di rigore avversaria, ma non riesce ad affondare il colpo. Così, a venti minuti dalla fine, Baldini si gioca anche l'ultimo cambio con Bonacina al posto di Ewurum. I granata, sbilanciati in avanti con il 4-3-3 che diventa 4-2-4, iniziano un forcing e nel giro di due minuti vanno più volte vicino al gol del pareggio. Perciun pesca sulla corsa Conzato che, a tu per tu con Nyarko svirgola il tiro. Poi tocca a Pellini che, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, gira di testa verso la porta neroverde trovando però pronto l'estremo difensore avversario. Dopo trenta secondi il protagonista è Bonacina: l'ala sinistra, con un tap-in, non centra la porta da pochi passi. I ragazzi di Baldini non mollano e al 90' sale in cattedra Perciun: il numero 10 porta a spasso la difesa del Sassuolo, lasciando partire una conclusione a giro deviata in angolo da Nyarko. Nonostante il forcing offensivo, il Toro non riesce ad aggirare il fortino neroverde: dopo 97' di gioco il Sassuolo si aggiudica un match di capitale importanza per la classifica.

Marcatori: 23' Cornescu (S)

SASSUOLO (4-3-3): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Costabile; Seminari, Amendola, Cardascio; Cornescu; Negri, Kulla. A disposizione: Guri, Benvenuti, Daldum, Petito, Mussini, Appiah, Gjyla, Acatullo, Barry, Tampieri, Chiricallo. Allenatore: Bigica

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica (45' Kugyela), Carrascosa; Ferraris (45' Perciun), Liema Olinga (56' Zeppieri), Ballanti (45' Luongo); Conzato, Gabellini, Ewurum (69'Bonacina). A disposizione: Cereser, Gallo, Perez Adam, Manzi, Gatto, Nascimento. Allenatore: Baldini

Ammoniti: 39' Liema Olinga (T), 58' Pellini (T), 66' Nyarko (S), 82' Conzato (T), 87' Bonacina (T), 90' Campani (S)