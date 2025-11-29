Primavera, Torino-Bologna 1-2: sconfitta dolorosa, i granata cadono nel finale

Ai granata non basta il gol di Pellini su punizione, i granata pagano le disattenzioni difensive

Eugenio Gammarino 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 17:27)

Game over al Valentino Mazzola di Orbassano. Il Torino si arrende nel finale all'88' dopo aver colpito un palo e una traversa senza però riuscire a trovare quello che sarebbe stato il gol vittoria. Alla rete a fine primo tempo di Armanini, propiziata dall'errore di Carrascosa, risponde Pellini nello schema da punizione a inizio ripresa, poi la contesa che alla fine premia il Bologna con l'affondo di Lo Monaco. L'1-2 gela il Torino, aggressivo e compatto nella ripresa ma poi a bocca asciutta ai punti. La squadra di Baldini resta nei bassifondi, al penultimo posto. Ora testa a una settimana che non sarà come le altre: dopo la Coppa Italia martedì c'è il derby contro la Juventus, in programma sabato 6 dicembre. Ai granata serve una reazione importante.

Le scelte: Baldini in campo con il 3-5-2, Siviero e Gabellini titolari. Torna anche Sabone — Baldini conferma il 3-5-2 visto negli ultimi match. Tre le pedine diverse rispetto all'ultima partita di campionato in casa contro il Verona. Tra i pali c'è il ritorno di Siviero al posto di Santer. Confermata la difesa a tre composta dal trio di centrali Perez-Pellini-Carrascosa. Sulle fasce spazio a Zaia, che va sull'esterno, e Kugyela, in mezzo Acquah, Ferraris e Sabone - rientrato dopo l'acciacco nella partita con il Verona - a supporto di Gabellini e Zeppieri. Seconda titolarità per l'attaccante prelevato dal Pescara, mentre si tratta di un ritorno in campo per Gabellini dopo il problema al piede che lo ha tenuto ai box nell'ultima sfida di campionato. Panchina, invece, per Perciun.

Il primo tempo: Toro in difficoltà nel finale, Armanini porta avanti il Bologna e sfiora il gol del raddoppio — È il Bologna a farsi avanti per primo, provando subito ad imporre il proprio gioco. Ferrari cerca il secondo palo con un tiro a giro di destro da dentro l'area di rigore ma apre troppo il piattone e la sfera finisce sul fondo. Il Torino cerca subito di reagire e al 5' di gioco sugli sviluppi di un calcio d'angolo i granata cercano la girata decisiva ma Gnudi blocca il pallone sulla linea. Con il passare dei minuti il Torino sembra soffrire il forcing offensivo dei rossoblù, ma all'11' i granata si rendono pericolosi due volte nell'area di rigore avversaria: prima Gabellini viene atterrato in area da Nesi ma il direttore di gara fa cenno di non esserci stato alcun contatto, poi Ferraris prova il tiro dalla distanza: Gnudi respinge con qualche difficoltà. Il Torino prende allora coraggio tentando l'incornata con Sabone, che però da centro area non riesce a impattare bene la sfera. Al 20' però la squadra di Baldini rischia di farsi male con le proprie mani: nel tentativo in scivolata di bloccare il cross avversario, Perez va vicino all'autogol e viene salvato da Siviero, bravo anche poco dopo sul tiro-cross di Papazov. Nel finale il Bologna cresce e affonda il colpo al 38'. Carrascosa scivola nel tentativo di proteggersi da Armanini, che non perdona e va solo contro Siviero. Il portiere granata mura il diagonale ma lascia il pallone in area e Armanini non sbaglia il secondo tentativo. Due minuti dopo sfiora anche il 21 felsineo sfiora anche il bis ma non lo trova, sospiro di sollievo per il Torino.

Il secondo tempo: non basta Pellini, il Bologna la vince nel recupero — Alla ripresa Baldini conferma il 3-5-2, facendo tre cambi: nell'intervallo escono Ferraris, Zeppieri e Sabone lasciando il posto a Falasca, Brzyski e Carvalho. Con i cambi il Torino torna in campo più motivato e dopo appena due minuti i granata portano in parità il match. Da una punizione al limite, Pellini riesce a trovare la rete grazie allo schema costruito insieme a Zaia. Torino rinato dopo l'intervallo. La squadra di Baldini prova più volte a sfondare la linea difensiva rossoblù. Al 58' la Primavera granata sfiora due volte il gol del sorpasso prima con la traversa di Gabellini poi con il colpo di testa fuori misura di Falasca. Nel cercare il vantaggio, a volte il Toro si scopre ma Ferrari non ne approfitta. La squadra di Baldini non molla e al 65' i granata vanno vicini al gol del sorpasso ancora una volta con Zaia che, su assist di Carvalho, con un tiro di destro a incrociare centra il palo. Baldini rimette mano alla formazione al 68': Gatto prende il posto di Perez. Forcing offensivo dei granata che vogliono i tre punti. Dopo dieci minuti arriva l'ultimo cambio a disposizione per i granata: Acquah lascia spazio a Galantai a centrocampo. Nonostante il continuo attacco granata, all'88' arriva la rete del 2-1 a favore del Bologna. Il neoentrato Lo Monaco non perdona lo spazio lasciato in difesa, passa dietro Brzyski e trafigge Siviero. Il Toro cerca subito di reagire, Gabellini di testa non trova la porta da distanza ravvicinata. Dopo tre minuti di recupero, il triplice fischio con il Torino che resta in 10 dopo il rosso a proteste per Carvalho. Niente da fare per la Primavera granata, passa il Bologna.

Il tabellino — TORINO-BOLOGNA 1-2

Marcatori: 38' Armanini (B), 46' Pellini (T), 89' Lo Monaco (B)

TORINO (3-5-2): Siviero; Pellini, Carrascosa, Perez; Zaia, Ferraris (45' Falasca), Acquah (78' Galantai), Sabone (45' Brzyski), Kugyela; Zeppieri (45' Carvalho), Gabellini. A disposizione: Santer, Camatta, Desole, Bonadiman, Sandrucci, Gatto, Olinga. Allenatore: Baldini.

BOLOGNA: Gnudi; Puukko, Ferrari (84' Lo Monaco), Lai, Papazov, Nesi, Armanini (68' Castaldo), Krasniqi, Toroc (78' Baroncioni), Markovic, N'Diaye. A disposizione: Rabbi, Jaber, Briguglio, Zonta, Mazzetti, Castillo, Tonin, Alvarado. Allenatore: Morrone.

Ammoniti: 4' Krasniqi (B), 65' Armanini (B)

Espulsi: 91' Carvalho (T)