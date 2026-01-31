Primavera, Torino-Fiorentina 1-1: Zaia eroico, i granata strappano il pari

I granata gettano il cuore oltre l'ostacolo e allo scadere pareggiano i conti con Zaia. Il Torino allunga la striscia di risultati utili

Piero Coletta 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 17:25)

Il Torino strappa un altro pari contro una delle migliori squadre della categoria. Lo fa al termine di una gara in cui i granata erano stati sotto per buona parte della partita a causa della rete di Braschi. Eppure, nelle difficoltà, questa squadra riesce sempre a trovare la zampata, come quella di Zaia. L'esterno si prende la scena con una bella giocata e una rete che salva i granata dalla sconfitta e allunga la striscia di risultati utili consecutivi a dieci.

Le scelte: Acquah in cabina di regia, Zeppieri titolare — Baldini schiera i suoi con il solito 4-3-3. In porta c'è Cereser, alla prima da titolare: l'estremo difensore va a sostituire Santer, espulso nella precedente gara contro il Parma. In difesa la coppia centrale è composta da Pellini e Tonica. Sull'out destro c'è Zaia, dall'altro lato spazio a Carrascosa, con Kugyela che avanza in attacco. A centrocampo c'è Acquah in cabina di regia. Confermati Ferraris e Luongo ai suoi lati. Per quanto riguarda l'attacco, oltre al citato avanzamento dell'ungherese sul lato sinistro del tridente, ci sono Sandrucci a destra e Zeppieri come unico riferimento in avanti.

Primo tempo: Braschi cinico, poi Fei nega il pareggio ai granata — I ritmi non sono altissimi nei primi dieci minuti di gioco, anche se è la Fiorentina a prendere maggiormente i redini del gioco in questa fase. I viola sono pericolosi soprattutto con Mazzeo, che per due volte rinnova un duello uno contro uno con Zaia: entrambe le conclusioni terminano fuori. I padroni di casa si fanno vedere per la prima volta al 12': Kugyela recupera palla sulla sinistra e calcia da buona posizione in diagonale, mettendo a lato. Gli ospiti però trovano il sorpasso al 19': sugli sviluppi di corner la difesa granata libera, lasciando però la sfera a disposizione della Fiorentina. Sul proseguo dell'azione Deli ripropone in mezzo e Braschi, con un grande lavoro fisico di Tonica, calcia in girata trovando una deviazione fatale a Cereser. Il gol porta fiducia nella Viola, molto sciolta nella sua manovra. Il Torino cerca di creare pericolosità con il consueto gioco sulle fasce, peccando però di precisione. La carica la suona Zeppieri al 33': ottimo spunto dell'11, che con un bel movimento di gambe entra in area e calcia trovando la respinta di Fei. L'occasione elettrifica i padroni di casa, ancora pericolosi al 38': ottimo cross dalla sinistra di Kugyela e grande aggancio di Sandrucci, fino a quel momento poco cercato. L'esterno fa perno col fisico e in caduta calcia con potenza in porta. La risposta di Fei è importante, col pallone che termina in angolo. Il Torino cresce d'intensità e anche dal punto di vista tecnico. Nel finale di primo tempo la squadra granata si rende ancora pericolosa, con Sandrucci a far tremare ancora su punizione Fei, bravo a respingere nonostante l'area affollata. L'estremo difensore ospite risponde ancora presente sul grande tiro di Carrascosa al 43', per un Torino che a conti fatti avrebbe meritato il pareggio.

Secondo tempo: poche emozioni, nel finale la zampata di Zaia — In apertura di ripresa Baldini rivoluziona la squadra: dentro Conzato, Falasca e Liema Olinga per Luongo, Sandrucci e Ferraris. Il Torino così cambia pelle e passa al 4-4-2. La Fiorentina non modifica niente del suo undici iniziale ed è la squadra ospite ad avere un'occasione con Braschi, che calcia fuori di poco. Non perfetto Pellini nell'occasione, un po' morbido. Allo scoccare dell'ora di gioco però Baldini deve fare i conti con l'uscita di Acquah, acciaccato. La Fiorentina, forte del vantaggio, gestisce senza grandi difficoltà e quando può cerca l'affondo. Come quello al 65' di Deli, che entra in area e una volta accentratosi calcia trovando la risposta con i piedi in contro tempo di Cereser. Il Torino fatica però a rendersi pericoloso, anche perché la Fiorentina occupa bene gli spazi e lascia poche giocate ai padroni di casa. Lo spazio se lo prova a creare Kugyela al 73', ma la conclusione dell'ungherese è centrale. La Fiorentina sfiora il raddoppio alla mezz'ora con il subentrato Atzeni, a conferma di una squadra sempre molto pericolosa. L'ultima mossa di Baldini arriva al 77' con l'ingresso di Bryski al posto di Pellini. La sostanza però non cambia: le iniziative dei granata vengono sempre arginate bene dalla difesa ospite, sempre molto attenta. Eppure, proprio nel momento in cui la Fiorentina sembrava ormai aver archiviato la pratica, il Torino getta il cuore oltre l'ostacolo. Quel cuore ha il nome di Zaia, che con un numero di alta scuola entra di rabbia in area e da posizione defilata trova il corridoio giusto per battere Fei. La rete fa esplodere di gioia la panchina granata, che sommerge di abbracci il 19. Una gara infinita e che vede anche in Cereser l'eroe: il portiere, praticamente allo scadere, nega il nuovo vantaggio toscano con un doppio intervento. Finisce 1-1 tra Torino e Fiorentina, con i granata che agguantano per la seconda volta di fila il pareggio praticamente allo scadere: segno di una squadra che sta trovando fiducia nelle proprie qualità e capacità, oltre che ad avere una grande fame agonistica.

Torino-Fiorentina 1-1 — Marcatori: 19' Braschi (F), 92' Zaia (T)

TORINO (4-3-3): Cereser; Zaia, Pellini (77' Bryski), Tonica, Carrascosa; Ferraris (46' Liema Olinga), Acquah (60' Carvalho), Luongo (46' Conzato); Sandrucci (46' Falasca), Zeppieri, Kugyela. A disposizione: Biondi, Ballanti, Perez, Manzi, Gori, Gatto. Allenatore: Baldini

FIORENTINA: Fei, Sadotti, Bertolini (84' Kone), Deli (71' Bonanno), Braschi, Perrotti (60' Sturli), Trapani, Angiolini (60' Atzeni), Kospo, Mazzeo (71' Evangelista), Montenegro. A disposizione: Dolfi, Turnone, Maiorana, Batignani, Diallo, Conti, Sturli. Allenatore: Galloppa

Ammonizioni: 55' Kospo (F), 70' Deli (F), 92' Zaia (T)