Primavera, Torino-Genoa 3-3: dallo show alla rimonta e un finale che fa discutere

Primo tempo devastante dei granata che vanno avanti di tre gol. Ma nella ripresa il Genoa completa la rimonta in un finale che si fa infuocato per il fuorigioco non segnalato sulla rete del pari

Eugenio Gammarino 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 18:41)

Show e tre gol granata nel primo tempo, una ripresa più difficile con due episodi a complicare la corsa, poi un finale incandescente in cui monta la rabbia del Torino. A Orbassano finisce 3-3 contro il Genoa tra mille polemiche. I granata di Baldini subiscono i tentativi di rimonta del Grifone con colpa per aver concesso il rigore del 3-1 e poi scontando il rosso a Zaia, è il terzo gol tuttavia a far discutere. C'è il fallo su Kugyela all'altezza della trequarti e poi un fuorigioco netto non segnalato che invaliderebbe l'azione del 3-3. La bandierina resta abbassata, la rete resta valida. E così il Toro vede sfumare la vittoria in extremis.

Le scelte: Baldini in campo con il 4-3-3, Luongo e Sandrucci titolari. Confermato Bonacina — Baldini decide di scendere in campo con un modulo diverso rispetto alle ultime uscite proponendo un 4-3-3. Due le pedine diverse rispetto all'ultima partita di campionato contro la Juventus e tre classe 2008 in campo da titolari. Tra i pali c'è la conferma di Santer, già titolare in Coppa Italia e nel derby, al posto di Siviero. Difesa a quattro composta da Zaia-Pellini-Carrascosa-Kugyela, con l'ungherese che va a occupare il ruolo di terzino sinistro. In mezzo Acquah, Liema Olinga e Luongo. In attacco Sandrucci, Gabellini e Bonacina. Secondo match da titolare per Bonacina dopo il derby contro la Juve. Prima titolarità in campionato, invece, per Sandrucci; mentre per Luongo si tratta di un ritorno nell'undici titolare dopo più di due mesi in cui era stato anche lontano per i Mondiali U17. In tribuna presente Serino Rampanti a vedere la Primavera.

Il primo tempo: il Torino cala il tris. Doppietta di Gabellini, in gol anche Olinga — È il Toro a farsi avanti per primo, provando subito ad imporre il proprio gioco. Il Genoa però riesce subito a rendersi più pericoloso. Al 3' dalla destra Odero fa partire una sorta di tiro-cross molto insidioso. Santer riesce a rinviare con i pugni non senza qualche difficoltà. Tuttavia, la svolta arriva all'8': Bonacina dalla sinistra prova l'incursione in area, Odero tampona il classe 2008 causando calcio di rigore. Sul dischetto va Tommaso Gabellini che trasforma il penalty spiazzando l'estremo difensore avversario. L'attaccante torna così al gol dopo quasi due mesi di astinenza in campionato concretizzando il buon avvio della squadra di Baldini. Granata sempre molto dinamici in questo primo frangente di gara. La partita si fa molto vivace, con il Toro che nelle prime battute del match riesce a tenere le redini del gioco, mettendo più volte in difficoltà la difesa rossoblù. Il Torino è arrembante e vuole subito il raddoppio. Lo sfiora al quarto d'ora: Sandrucci da calcio d'angolo serve in area Pellini che si libera della marcatura e in acrobazia tenta il gol di giornata colpendo in pieno il primo palo. Il gol pare nell'area e infatti tarda poco ad arrivare, al 24' con le stesse modalità. Ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Sandrucci, Gabellini svetta di testa giganteggiando tra la marcatura dei difensori del Genoa e riuscendo a girare in rete la sfera. Seconda doppietta in campionato di Tommaso Gabellini che fa esplodere tutta la rabbia accumulata nelle ultime uscite dei granata. Torino sempre molto aggressivo, grazie soprattutto al pressing molto alto degli attaccanti. Al 33' ancora protagonista Pellini che tenta la giocata individuale calciando con prepotenza verso la porta: Mihelsons è pronto e devia in calcio d'angolo. La prima vera occasione da gol del Genoa arriva verso la fine del primo tempo con Zulevic che di testa non riesce a centrare la porta su cross di Odero. Si tratta di un guizzo temporaneo e al 43' la squadra di Baldini cala il tris. Zaia prova il tiro dalla distanza dopo essersi involato sulla fascia destra, Mihelsons para ma devia la sfera a centro area. Liema Olinga come un rapace si avventa sul pallone e all'altezza del dischetto appoggia in rete portando il Toro sul risultato di 3-0.

Il secondo tempo: il Genoa rimonta i tre gol, il finale si infuoca sul terzo — Nella ripresa Baldini conferma il 4-3-3, senza effettuare alcun cambio. Il Torino torna in campo più leggero visto il vantaggio di tre gol, trovando un Genoa che a lungo non impensierisce la difesa. Al quarto d'ora i primi cambi per Baldini: fuori Luongo e Bonacina, dentro Sabone e Politakis. La Primavera continua a giocare ma si abbassa e non è più spumeggiante come nel primo tempo, poi commette una pecca d'ingenuità. Al 62' Santer atterra Romano in area di rigore. Penalty guadagnato e poi trasformato dal numero 10 dieci rossoblù che spiazza l'estremo difensore granata accorciando le distanze. Il Torino prova a correre ai ripari con un altro cambio al 69': fuori Liema Olinga, dentro Brzyski. La partita è tutt'altro che finita. A quindi minuti dal termine doccia fredda per la squadra granata. Zaia, già ammonito, stende Romano al limite dell'area venendo richiamato dall'arbitro per la seconda volta e deve conseguentemente lasciare il campo e i compagni in dieci. Baldini toglie Sandrucci e dà spazio a Bonadiman per cercare di tamponare il buco. Nonostante dei buoni spunti offensivi, all'88' la difesa granata si fa sorprendere dall'incursione in area di Spicuglia che svetta di testa e incrocia la sfera riaprendo il match. La squadra di Baldini accusa il colpo chiudendosi nella propria metà campo. Nel recupero l'aria è tesa e al 5' si fa tagliente. Il Genoa con una palla lunga cerca l'involata sulla fascia, Kugyela subisce fallo ma resta in piedi, l'azione prosegue nonostante il fuorigioco con il pallone che viene recapitato sui piedi di Mandolia, che slalomeggia tra i difensori granata e completa la rimonta. Protesta subito il Torino, ma inascoltato. Finisce 3-3.

Il tabellino — TORINO-GENOA 3-3

Marcatori: 9' Gabellini (T), 24' Gabellini (T), 43' Liema Olinga (T), 63' Romano (G), 88' Spicuglia (G), 95' Mandolia (G)

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Liema Olinga (69' Brzyski), Acquah, Luongo (60' Sabone); Sandrucci (79' Bonadiman), Gabellini, Bonacina (60' Politakis). A disposizione: Cereser, Gallo, Desole, Ferraris, Zeppieri, Falasca, Gatto. Allenatore: Baldini.

GENOA: Mihelsons; Odero, Doucoure (45' Galvano), Taieb, Pallavicini (79' Mandolia), Kumer, Carbone, Arata, Lafont (79' Spicuglia), Gibertini (45' Romano), Zulevic. A disposizione: Enoghama, Gecaj, Dodde, Nsingi, Khallouki, Giangreco, Fazio. Allenatore: Sbravati.

Ammoniti: 57' e 75' Zaia (T), 90' Sabone (T)

Espulsi: 75' Zaia (T)