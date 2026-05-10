Ora il Toro può finalmente esultare: salvezza raggiunta per il Torino di Baldini. Con una giornata di anticipo la formazione granata mette definitivamente un punto sul discorso salvezza chiudendo al sedicesimo posto e scongiurando i playout. Successo importante per i granata dopo un avvio di stagione molto complicato. Partita a senso unico ad Orbassano: il Toro passa in vantaggio con la prodezza di Gabellini nel primo tempo; nella ripresa gli errori di D'Alessio portano al gol di Perciun prima e al secondo di Gabellini poi. Inutile la prodezza dal limite di Fernandes per i biancocelesti. Al 90' Ferraris cala il poker e chiude le pratiche.

Torino-Lazio, le scelte: Acquah titolare, Lungo e Perciun mezzali

Il primo tempo: il gran gol di Gabellini regala il vantaggio ai granata

Il secondo tempo: gli errori di D'Alessio regalano la salvezza al Torino

Il tabellino

Il tecnico granata Francesco Baldini sceglie di puntare sempre sul suo 4-3-3 ma con quattro pedine diverse rispetto all'ultimo match contro il Sassuolo. Confermato il reparto arretrato visto nelle ultime settimane: Santer tra i pali, davanti a lui la coppia di centrali formata da Pellini e Tonica con Zaia e Carrascosa sulle fasce. A centrocampo Acquah, al rientro dopo la squalifica di tre giornate, si riprende il ruolo di play al posto di Liema Olinga; rivoluzione invece sulle mezzali con Luongo a sinistra e Perciun a destra. In attacco, Gabellini punta centrale assistito a sinistra da Bonacina (al ritorno dal 1' dal 20 aprile contro il Genoa) e a destra da Conzato, alla quinta titolarità consecutiva con Sandrucci che è ancora i box.La squadra di Baldini vuole chiudere definitivamente il capitolo salvezza contro i biancocelesti di Scalisi, fuori dai playoff e squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. Mezz'ora di scarse emozioni ad Orbassano: il Toro palleggia senza però riuscire mai veramente a mettere in difficoltà la difesa laziale. La prima parte del match è piatta, ma gli unici squilli sono comunque del Toro: al 9' Conzato riesce a liberarsi in area ma il suo tiro a incrociare si spegne di poco sul fondo. Ci riprova Gabellini al 30' dal limite, ma apre troppo il piattone e non riesce ad inquadrare bene la porta. La spinta di Acquah e compagni si fa sempre più intensa e il gol diventa solo una questione di minuti. Al 34' sale in cattedra Tommaso Gabellini: il numero 9 granata, pescato in area dalla sventagliata di Perciun, aggancia in spaccata la sfera, salta il difensore e con un tiro a incrociare di destro dall'area piccola beffa in uscita D'Alessio. Tredicesimo gol in stagione per l'attaccante che porta in vantaggio i granata, con uno spunto decisivo per mettere fine alla lotta salvezza. Dopo il vantaggio il Torino abbassa il baricentro, la Lazio non crea comunque spunti di grande rilievo e non arriva mai a impegnare Santer.Nella ripresa Baldini conferma il 4-3-3 senza mettere mano alla formazione. Il Toro parte subito molto aggressivo e arriva immediatamente il gol del raddoppio. Dall'out di sinistra Bonacina fa partire un cross diretto a centro area: D'Alessio anticipa Gabellini ma non trattiene la sfera che arriva tra i piedi di Perciun che deve solo depositare in rete. Seconda rete in campionato per il moldavo e risultato sul 2-0. Passano pochi minuti e al 55' arriva anche il terzo: uscita horror di D'Alessio che regala palla a Gabellini e dalla sinistra dell'area di rigore deposita facilmente in rete. Doppietta per l'attaccante granata che ipoteca il discorso salvezza approfittando di un altro errore della balneare difesa biancoceleste. Dopo il 3-0 il Toro mantiene alto il baricentro ma una prodezza dal limite di Fernandes accorcia le distanze per la Lazio e porta il risultato sul 3-1. Al 68' Baldini decide di mettere mano alla formazione con un doppio cambio sulle mezzali: dentro Liema Olinga e Ferraris al posto di Perciun e Luongo. Dopo pochi minuti Baldini è costretto a fare un altro cambio: Conzato, infortunatosi, chiede il cambio e al suo posto il tecnico granata inserisce Ewurum. Al 76' la Lazio fa paura alla difesa granata: Serra si inserisce tra i due centrali e devia verso la porta. Santer alza la saracinesca, deviando con i polpastrelli la sfera in angolo. All'89' poi Baldini fa le ultime mosse: fuori Zaia e Bonacina, dentro Rivas e il giovane Gaffurini, due anni sottoleva (classe 2009), all'esordio in Primavera. Al 91' il neo entrato Ferraris approfitta di un'ingenuità della difesa laziale e sigla il definitivo 4-1.

Marcatori: 34' e 55' Gabellini (T), 49' Perciun (T), 62' Fernandes (L), 91' Ferraris (T)

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Luongo (68' Liema Olinga), Acquah, Perciun (68' Ferraris); Conzato (74' Ewurum), Gabellini, Bonacina. A disposizione: Cereser, Gallo, Zeppieri, Perez, Manzi, Kugyela, Gatto, Nascimento, Ballanti. Allenatore: Baldini

LAZIO : D'Alessio; Ciucci; Battisti; Baldi; Sulejmani; Shpuza; Bordoni; Farcomeni; Canali; Pernaseici; Fernandes. A disposizione: Patarini; Calvani; Cuzzarella; Milillo; Gelli; Marinaj; Trifelli; Serra; ferrari; Boccardelli; Curzi . Allenatore: Punzi

Ammoniti: 18' Ciucci, 38' Perciun