Primavera, Torino-Milan 1-0: i granata infilano la seconda vittoria consecutiva

Prova collettivamente ottima dei granata, che vincono di misura contro il Diavolo grazie alla firma del centravanti

Piero Coletta 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 15:20)

Vincere aiuta a vincere. L'iniezione di fiducia dopo i tre punti di Cremona porta bene al Torino di Baldini, che contro il Milan ottiene una vittoria convincente sia sul piano del gioco che su quello dell'umore. La rete di Zeppieri, trascinatore dei granata, basta e avanza. Due vittorie consecutive per la prima volta in stagione, a proseguire una striscia di sei risultati utili consecutivi. Il Torino c'è, ma soprattutto c'è la sensazione di una squadra che si sta ritrovando soprattutto dal punto di vista mentale.

Le scelte: confermato il 4-3-3, Siviero e Perciun tornano titolari — Baldini conferma l'ormai consueto 4-3-3. Non mancano però le sorprese nell’undici titolare scelto dal tecnico rispetto a quello visto contro la Cremonese. Tra i pali, infatti, non c’è Santer, nemmeno convocato causa infortunio rimediato proprio contro i lombardi: torna titolare Siviero, Cereser il suo secondo. Confermata la stessa linea difensiva vista nella gara contro i grigiorossi, con Pellini e Carrascosa al centro e Zaia e Kugyela sulle corsie laterali. A centrocampo Liema Olinga viene confermato, mentre cambiano due interpreti: spazio infatti a Ferraris e al ritrovato Perciun. Il moldavo non scendeva in campo dal 23 novembre, nella sfida contro l’Inter, causa infortunio. Infine il tridente offensivo, con Sandrucci e Bonacina - recuperato dall'influenza - sugli esterni e Zeppieri unico riferimento centrale dell’attacco del Torino. Subito in panchina Tonica, primo acquisto del calciomercato granata.

Il primo tempo: Zeppieri la sblocca, tre gol in tre partite — Squadre che si studiano, ma i ritmi sono alti soprattutto a centrocampo. Tanta densità sia da una parte che dall'altra e anche piacevole da seguire. Va detto però che le occasioni non sono tante, se non per due situazioni pericolose da una parte e dall'altra. La prima è uno stop sbagliato di Lontani su un ottimo cross di Vladimirov dopo tre giri di lancette, poi è Zeppieri con una sponda di testa a costringere Nolli all'anticipo su Bonacina al 9'. La sensazione però è quella di un Torino più pimpante e più propositivo soprattutto con gli esterni. Dall'altra parte i rossoneri cercano di affidarsi più alle corsie centrali. Si era parlato di situazioni pericolose, ma per la prima vera occasione della gara c'è da aspettare 23'. Ottimo lavoro in pressione dei granata di Baldini, che costringono Pandolfi ad un errore da matita blu. Dal limite Perciun prova il colpo da biliardo e la sfera fa la barba al palo. Se l'occasione "legittima" il buon approccio dei padroni di casa, dall'altra parte sveglia i giocatori di Renna. I rossoneri collezionano tre occasioni rispettivamente con Pandolfi, Lontani e Scotti. Tutte queste sventate da un attento Siviero. Nel momento forse più complicato però esce lo spirito Toro. Al 43' i granata infatti trovano il vantaggio. Zaia fa tutto bene sciroppando la fascia fino ad entrare in area di rigore. L'esterno serve Zeppieri, che con grande lucidità coglie l'attimo giusto e punisce Longoni. Per l'attaccante è la terza rete di fila, a coronamento di un primo tempo che, a parte una fase in cui il Milan aveva dato la sensazione di fare male, ha visto davvero un bel Toro.

Secondo tempo: i granata gestiscono senza soffrire — La seconda frazione di gioco si apre con un cambio nelle file rossonere: Geroli prende il posto di Pandolfi. I ritmi restano gradevoli, con entrambe le squadre che cercano di fare la partita. Il Torino però dà la sensazione di poter fare del male con l'arma del contropiede e sempre facendo riferimento al lavoro sugli esterni. Ripartenze favorite anche da un Milan poco preciso in fase di impostazione della manovra. Come al 54', con Perciun che porta palla e serve Bonacina. Il 77 cerca il suggerimento per Zeppieri, ma la palla è troppo su Longoni. I rossoneri provano a mutare la propria pelle al 62', con il passaggio al 4-2-3-1 per un Diavolo più offensivo. I granata si rendono pericolosi al 64' con un tiro di Perciun facile preda per l'estremo difensore rossonero. Tre minuti dopo arrivano i primi cambi nel Torino. Forze fresche per Baldini, che non cambia il piano gara: dentro Gatto per un ottimo Zaia e Conzato per Bonacina. Anche il Milan propone dei cambi, con Angelicchio e Cissè. La truppa di Baldini amministra bene la sfera, gestendo la gara, ma facendo a meno di Kugyela, costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Al suo posto c' l'esordio di Tonica, arrivato dal Legnano. Un cambio che porta Carrascosa allo slittamento sull'out sinistro. I cambi dei rossoneri però non sortiscono scosse. Spesso gli ospiti si limitano al lancio lungo, favorendo di fatto il lavoro della difesa granata. La truppa di Baldini gestisce la sfera e i ritmi, senza rischiare ed è forse questa la grande novità di questa gara. Gli ingressi di Brzyski e Carvalho danno ulteriore lucidità negli ultimi minuti di partita. Una partita che si chiude con la seconda vittoria consecutiva per il Torino. Dopo Cremona arrivano altri tre punti d'oro in ottica permanenza per i granata in Primavera 1. I granata salgono a 18 punti in classifica, a sole tre distanze dalla Lazio, che oggi ha pareggiato col Napoli.

Il tabellino — TORINO - MILAN

Marcatori: 43' Zeppieri (T)

TORINO (4-3-3): Siviero; Zaia (67' Gatto), Pellini, Carrascosa, Kugyela (73' Tonica); Ferraris, Liema Olinga, Perciun (86' Brzyski); Sandrucci (86' Carvalho), Zeppieri, Bonacina (67' Conzato). A disposizione: Cereser; Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Luongo. Allenatore: Baldini.

MILAN: Longoni, Tartaglia (72' Angelicchio), Pandolfi (45' Geroli), Mancioppi (72' Cissè), Lontani, Perera, Colombo, Nolli, Scotti, Vladimirov, Castiello. A disposizione: Bianchi, Pagliei, Geroli, Dotta, Grilli, Zaramella, Petrone, Cullotta, Vechiu. Allenatore: Renna.

Ammoniti: 62' Tartaglia (M), 67' Bonacina (T), 91' Geroli (M)