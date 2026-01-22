La Roma capolista sbatte sul Toro. Al Valentino Mazzola di Orbassano termina 1-1 la gara tra giallorossi e granata. Nonostante l'inferiorità numerica, i ragazzi di Baldini riescono a portare a casa un punto molto importante per la lotta salvezza contro la squadra di Guidi, prima in classifica. I granata vanno in svantaggio alla mezz'ora con l'autorete sfortunata di Tonica su cross di Litti. Ma nella ripresa Bonacina sale in cattedra e vanifica il vantaggio giallorosso. Il numero 77 granata nel giro di venti minuti segna il gol pareggio, dopo una grande azione personale, e poi si fa espellere per un fallo di reazione ai danni di Marchetti. Con l'inferiorità numerica il Toro soffre molto: le incursioni giallorosse nel finale mettono in difficoltà la difesa granata che però riesce a portare a casa il pareggio.
Primavera, Torino-Roma 1-1: i granata in dieci fermano la capolista
Le scelte: Baldini schiera titolari Santer, Luongo e Gabellini. Confermato Tonica—
Baldini schiera il solito 4-3-3, ma con qualche accorgimento per la Roma. Tra i pali c'è Santer al posto di Siviero, in panchina contro il Monza per un fastidio muscolare. Difesa a quattro formata da Carrascosa e Tonica tandem, alla seconda da titolare in maglia Torino vista l'assenza di Pellini aggregato alla prima squadra; sulle fasce i soliti Zaia e Kugyela. A centrocampo Liema Olinga play al posto del capitano Acquah, in gruppo con Baroni; lo affiancano Ferraris e Luongo come mezz'ali. Il 97 granata prende il posto di Perciun, non convocato per la sfida contro i giallorossio. In attacco torna dal 1' Gabellini, fuori dal rosso rimediato contro la Lazio, insieme a Sandrucci e Bonacina. In panchina il neo acquisto Rivas.
Il primo tempo: Gabellini spreca, l'autogol di Tonica porta avanti la Roma—
Parte subito molto aggressiva la Roma, creando grattacapi alla difesa del Toro. Il primo squillo dei giallorossi arriva al 14' quando Litti fa partire un sinistro in diagonale da dentro l'area che Santer devia in calcio d'angolo. Da corner la Roma si rende ancora pericolosa: Della Rocca serve Seck, lasciato solo in area, ma il difensore giallorosso non riesce a trovare la porta. Dopo due minuti Litti mette ancora in difficoltà Zaia: l'esterno giallorosso salta il capitano granata e conclude a botta sicura. Santer si immola sul pallone riuscendo a chiudere lo specchio. Con il passare dei minuti i granata cercano di reagire alla partenza lampo della squadra di Guidi. Sandrucci serve Gabellini in area ma il numero 9 granata, con un tiro di destro a incrociare, non riesce a trovare la porta. Il Torino cresce con il passare di minuti, ma il pressing alto dei giallorossi mette in difficoltà la squadra di Baldini. Il Toro però attende e al 29' arriva una ghiotta occasione per i granata. Sandrucci manda in porta Ferraris: il numero 8 granata prova a il tiro a incrociare ma Zelezny devia coi piedi; Gabellini intercetta la palla ma a porta sguarnita non riesce a trovare la rete. L'errore costa caro ai granata che al 35' subiscono la rete dello 0-1: Litti, ancora pericoloso sull'out di sinistra, crossa in mezzo e Tonica, per anticipare Arena, in scivolata devia la sfera nella propria porta. Il Toro cerca di reagire ma gli attacchi dei ragazzi di Baldini non impensieriscono la difesa giallorossa.
Il secondo tempo: fa tutto Bonacina. Gol e rosso nel giro di venti minuti—
Alla ripresa Baldini conferma il 4-3-3 gli stessi undici del primo tempo. Il Toro entra in campo più motivato: dopo un minuto Luongo prova dal limite ma il destro potente del centrocampista finisce tra le mani di Zelezny. Ma la questione gol viene rinviata solo di qualche minuto perché al 49' Bonacina trova il gol dell'1-1 con una grande azione personale. Il numero 77 granata prova l'incursione in area sull'out di sinistra e fa partire un destro a giro rasoterra che non lascia scampo all'estremo difensore avversario. E' ancora il Torino a spingere: al 65' Kugyela trova a centro area Ferraris, murato al momento del tiro, e Luongo che non riescono a centrare la porta difesa da Zelezny. Alla mezz'ora Baldini decide di mettere mano alla formazione: Gabellini, sottotono in questo inizio di ripresa, lascia il posto a Falasca. La Roma inizia a prendere campo ma la partita inizia farsi tesa per entrambe le squadre. Infatti, al 73' il neo entrato Marchetti entra duro su Bonacina che reagisce colpendo sulla testa il terzino giallorosso. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso per l'esterno granata. Rimasti in dieci, Baldini opta per un triplo cambio conservativo: fuori Sandrucci, Luongo e Rivas. Al loro posto Gatto, Brizsky e il neo arrivato Rivas, all'esordio con la magia granata. Con l'inferiorità numerica il Toro soffre molto: le incursioni sull'out di sinistra della squadra di Guidi mettono in seria difficoltà la difesa granata che però risulta molto compatta e difficile da bucare. Al 90' Baldini prova l'ultima mossa: dentro il centrale Gallo al posto di un esausto Kugyela. Il forcing offensivo dei giallorossi non dà i frutti sperati e il match termina sul punteggio di 1-1 con il Toro che può sorridere considerando l'inferiorità numerica e le difficoltà di una gara che sulla carta doveva essere proibitiva e non lo è stata.
Il tabellino—
TORINO-ROMA 1-1
Marcatori: 35' aut. Tonica (R), 49' Bonacina (T)
TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela (90' Gallo); Ferraris (78' Rivas), Liema Olinga, Luongo (78' Brzyski); Sandrucci (78' Gatto), Gabellini (63' Falasca), Bonacina. A disposizione: Cereser, Gallo, Desole, Zeppieri, Penkov, Conzato, Carvalho. Allenatore: Baldini.
ROMA: Zelezny, Litti (64' Marchetti), Seck, Di Nunzio, Della Rocca (57' Panico), Bah, Arena, Mirra (83' Almaviva), Terlizzi, Sangaré (83' Nardin), Forte (83' Cama). A disposizione: Marcaccini,, Zinni, Arduini, Maccaroni, Paratici, Carlaccini. Allenatore: Guidi
Ammoniti: 63' Litti
Espulsi: 73' Bonacina
