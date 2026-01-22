Primavera, Torino-Roma 1-1: i granata in dieci fermano la capolista

Baldini schiera il solito 4-3-3, ma con qualche accorgimento per la Roma. Tra i pali c'è Santer al posto di Siviero, in panchina contro il Monza per un fastidio muscolare. Difesa a quattro formata da Carrascosa e Tonica tandem, alla seconda da titolare in maglia Torino vista l'assenza di Pellini aggregato alla prima squadra; sulle fasce i soliti Zaia e Kugyela. A centrocampo Liema Olinga play al posto del capitano Acquah, in gruppo con Baroni; lo affiancano Ferraris e Luongo come mezz'ali. Il 97 granata prende il posto di Perciun, non convocato per la sfida contro i giallorossio. In attacco torna dal 1' Gabellini, fuori dal rosso rimediato contro la Lazio, insieme a Sandrucci e Bonacina. In panchina il neo acquisto Rivas.

Il secondo tempo: fa tutto Bonacina. Gol e rosso nel giro di venti minuti

Alla ripresa Baldini conferma il 4-3-3 gli stessi undici del primo tempo. Il Toro entra in campo più motivato: dopo un minuto Luongo prova dal limite ma il destro potente del centrocampista finisce tra le mani di Zelezny. Ma la questione gol viene rinviata solo di qualche minuto perché al 49' Bonacina trova il gol dell'1-1 con una grande azione personale. Il numero 77 granata prova l'incursione in area sull'out di sinistra e fa partire un destro a giro rasoterra che non lascia scampo all'estremo difensore avversario. E' ancora il Torino a spingere: al 65' Kugyela trova a centro area Ferraris, murato al momento del tiro, e Luongo che non riescono a centrare la porta difesa da Zelezny. Alla mezz'ora Baldini decide di mettere mano alla formazione: Gabellini, sottotono in questo inizio di ripresa, lascia il posto a Falasca. La Roma inizia a prendere campo ma la partita inizia farsi tesa per entrambe le squadre. Infatti, al 73' il neo entrato Marchetti entra duro su Bonacina che reagisce colpendo sulla testa il terzino giallorosso. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso per l'esterno granata. Rimasti in dieci, Baldini opta per un triplo cambio conservativo: fuori Sandrucci, Luongo e Rivas. Al loro posto Gatto, Brizsky e il neo arrivato Rivas, all'esordio con la magia granata. Con l'inferiorità numerica il Toro soffre molto: le incursioni sull'out di sinistra della squadra di Guidi mettono in seria difficoltà la difesa granata che però risulta molto compatta e difficile da bucare. Al 90' Baldini prova l'ultima mossa: dentro il centrale Gallo al posto di un esausto Kugyela. Il forcing offensivo dei giallorossi non dà i frutti sperati e il match termina sul punteggio di 1-1 con il Toro che può sorridere considerando l'inferiorità numerica e le difficoltà di una gara che sulla carta doveva essere proibitiva e non lo è stata.