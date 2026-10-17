Estasi al Robaldo. Il Torino Primavera regala una notte da copertina superando 2-1 la Roma al termine di una battaglia sudata e concitata, decisa da un finale incandescente. Dopo un primo tempo equilibrato e tiratissimo, segnato dalle poche occasioni, Luongo e compagni sbloccano il match nella ripresa con una perla firmata da Conzato. Nel finale, dopo la doccia fredda del pari giallorosso all'87' firmato Marchetti, la formazione granata non si perde d'animo, trovando la forza di scagliare l'ultimo disperato assalto e portando a casa tre punti di platino. La testata vincente di Falasca in pieno recupero regala tre punti d’oro ai granata, sotto gli occhi di Alessio Cacciamani, presente al Robaldo a seguire la Primavera.

Torino-Roma, le scelte di Baldini: esordio stagionale per Gaffurini, Scacchi è la prima punta

Per scardinare la formazione capitolina, Baldini conferma il solito 4-3-3, con due novità di rilievo rispetto all'undici sceso in campo sabato scorso contro il Cesena. Tra i pali trova conferma Cereser, protetto dall'affiatata coppia formata da Tonica e Carrascosa. Sulle corsie esordio stagione di Gaffurini, adattato a terzino destro al posto di Gatto; a sinistra agisce Kugyela. Nessuna variazione in mezzo al campo, dove vengono confermati in blocco i tre interpreti della sfida in terra romagnola: la cerniera di mediana sarà guidata dalle geometrie e dal dinamismo di Ballanti, Liema Olinga e Luongo. L'altra novità è in attacco: al centro del tridente c'è lo spostamento dell’ex della gara Scacchi, lanciato titolare come punta centrale al posto di Banse. Ai suoi lati agiscono Bonacina sull'ala sinistra e Conzato a destra.

Primo tempo: Toro arrembante ma Luongo spreca

Apertura a ritmi alti per il Torino Primavera che approccia il match con il piglio aggressivo. A sfiorare il colpaccio è però la Roma, che al 7' fa correre un brivido lungo la schiena della retroguardia granata: spinta prepotente di Cama sulla corsia di sinistra e traversone col contagiri al centro per Maccaroni, che tenta la giocata in acrobazia coordinandosi per una rovesciata, con la palla che sfila di molto a lato. I capitolini provano a prendere in mano l'inerzia della sfida imponendo un lungo e insistito possesso palla: all'8' la cerniera di centrocampo del Toro legge bene le traiettorie e sradica la sfera dai piedi dei centrocampisti giallorossi; la ripartenza granata, però, pecca di precisione e l'azione sfuma sul più bello. Il Toro non ci sta e reagisce due minuti più tardi: al 10' è capitan Luongo a prendersi la responsabilità della giocata, caricando la conclusione dal limite che si spegne però sul fondo senza impensierire l'estremo difensore avversario. Il Torino cresce a vista d'occhio, guadagna metri e al 21' trova la giocata d'autore con Gaffurini: il terzino destro si rende protagonista di una cavalcata sulla fascia, ubriacando di finte tre difensori giallorossi prima di servire in corsa Conzato. Il numero 11 granata prova la soluzione d'astuzia senza pensarci due volte per spiazzare Kilvinger, ma la sua conclusione pecca di potenza e finisce centrale tra le braccia del portiere. La reazione capitolina non si fa attendere. La formazione guidata da Scala alza i giri del motore e al 25' va a un passo dal vantaggio: ci prova prima Panico con una conclusione dalla distanza murata dalla difesa granata, poi sulla palla vagante nasce una mischia in area che mette in pericolo Cereser, costretto a rifugiarsi in angolo. La gara si fa movimentata e al 34' il Toro costruisce la più grande palla gol del primo tempo: ottimo lancio in profondità di Bonacina che imbecca Luongo; il capitano s'infila tra le maglie centrali della Roma e si presenta a tu per tu con Kilvinger, ma a un passo dal colpo del vantaggio si fa ipnotizzare dall'estremo difensore avversario, che neutralizza il suo rasoterra a botta sicura. Attimi di apprensione subito dopo il contrasto: l’estremo difensore giallorosso resta a terra dolorante per l'impatto con il numero 10 granata, prima che i giallorossi optino per il primo cambio della sfida inserendo Marcaccini. Al 43' il clima in campo e sugli spalti s'infuoca improvvisamente per un episodio da moviola: duello fisico in cui Bonifazi colpisce Ballanti, che cade a terra coprendosi il volto dopo una manata. Il direttore di gara lascia correre tra lo sconcerto generale, scatenando la rabbia della panchina granata e una pioggia di fischi assordanti da parte dei tifosi presenti sugli spalti. Si chiude a reti bianche un primo tempo molto fisico e cattivo da ambo le formazioni.

Secondo tempo: Conzato e Falasca regalano i tre punti a Baldini

Nessun cambio per Baldini al rientro dagli spogliatoi: il tecnico granata rinnova la fiducia agli undici. La Roma approccia il secondo tempo con un atteggiamento arrembante e aggressivo, ma al primo varco concesso dai capitolini il Torino punisce senza pietà con una ripartenza micidiale.La reazione della Roma è immediata, con i capitolini che si riversano in avanti all’immediata ricerca del pari. Per contenere la spinta giallorossa, Baldini corre subito ai ripari al 54': fuori tra gli applausi Gaffurini, dentro forze fresche con Gatto. Al 62' Baldini attua una doppia mossa tattica per dare ossigeno a un Toro stanco: fuori gli stremati Bonacina e Scacchi, in campo Falasca e Befani. La formazione di Scala non accenna però a mollare la presa e alza la pressione, riversandosi nella metà campo granata a caccia del pareggio. A fare la differenza in questa fase di sofferenza è la coppia centrale del Torino a salire in cattedra: la cerniera composta da Carrascosa e Tonica esce sempre vincitrice nei duelli aerei e sforna una serie di interventi provvidenziali per ripulire l'area di rigore. Con il passare dei minuti, nonostante il forcing asfissiante e continuativo dei giallorossi, a un passo dal gol ci va ancora una volta il Torino con una ripartenza micidiale. Lancio col contagiri di Conzato per Befani che si avventa sulla sfera e si immola verso l'area avversaria. Giunto a tu per tu con Marcaccini, però, al momento della conclusione il granata calibra malissimo la conclusione, alzando troppo il pallone graziando la Roma. All’81’ Baldini si gioca le ultime carte, ridisegnando l'assetto tattico per blindare il punteggio: fuori tra gli applausi l'autore del gol Conzato e un generosissimo Luongo, dentro la freschezza e la corsa di Banse e Ferraris. Quando il successo sembra ormai a portata di mano, all'87' si abbatte una clamorosa doccia fredda sul Torino. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo scaturito dalla pressione giallorossa, Giammattei disegna dalla destra un traversone col contagiri indirizzato sul secondo palo: la retroguardia granata si fa cogliere di sorpresa e Marchetti si inserisce e spinge la palla in rete per l'incredibile 1-1.

IL TABELLINO

TORINO-ROMA 2-1

Marcatori: 52’ Conzato (T), 87’ Marchetti (R), 93’ Falasca (T)

TORINO (4-3-3): Cereser; Gaffurini (54’ Gatto), Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ballanti, Liema Olinga, Luongo; Conzato, Scacchi (62’ Falasca), Bonacina (62’ Befani). A disposizione: Dorigo, Tyron, Tchamda, Ferraris, Rivas, Zaghini, Banse, Tomic. Allenatore: Baldini

ROMA: Kilvinger (37’ Marcaccini); Marchetti, Zinni, Maccaroni, Panico, Bonifazi, Arduini, Cama, Terlizzi, Corredera, Vukoje. A disposizione: Bouaskar, Paul, Basile, Loreti, Pallassini, Giammattei, Ballarin, Strata, Dal Bon, Di Mascio. Allenatore: Scala

Ammoniti: 18’ Conzato (T), 43’ Arduini (R), 46’ e 94’ Terlizzi (R), 53’ Lima Olinga (T)

Rosso: 94’ Terlizzi (T)